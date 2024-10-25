登大熊山看壯麗景觀讀歷史 距紐約市區僅1個多小時車程

從山頂遠眺曼哈頓天際線，遠離都市喧囂。(記者尤昱程／攝影)

大熊山州立公園 (Bear Mountain State Park)是紐約市 民短途旅行的絕佳去處，距市區僅一個多小時車程。這片自然保護區既擁有壯麗的風景，又富有悠久的歷史，是忙碌都市人尋求放鬆身心的理想選擇。

大熊山州立公園離紐約市車程不到兩小時。(記者尤昱程／攝影)

取名由來 狀似趴伏大熊

大熊山州立公園的名稱由來與當地地形的形狀有關。根據歷史記載，這座山的形狀類似於一隻趴伏的大熊，山峰輪廓和周圍的地勢讓早期的當地居民聯想到熊的形象，因此將其命名為大熊山。

大熊山州立公園成立於1910年，其誕生與紐約州自然保護運動密不可分。當時，這片區域正面臨著因工業開發而引發的生態威脅，幸運的是，企業家柏金斯(George W. Perkins)和其他保護主義者共同推動了該公園的成立，確保這片珍貴的自然資源得以保留並成為公共休憩區。

步道上的標記明確，對新手十分友善。(記者尤昱程／攝影)

攀登大熊山的路線不算特別困難，適合各種體力水準的遊客。最受歡迎的路徑之一是大熊山路徑(Bear Mountain Loop Trail)，這條全程約為3.8哩的環形路線，路徑清晰，沿途設有石階，走起來十分方便。

站山頂 遍覽哈德遜河谷

隨著海拔逐漸升高，樹林間的景色愈來愈開闊。經過一小段相對陡峭的攀登後，終於來到山頂，眼前的景象瞬間讓所有疲憊煙消雲散。站在大熊山的山頂，哈德遜河谷(Hudson Valley)的壯麗景色一覽無遺。

從大熊山旅社出發，遊客可以繼續探索周邊的步道和湖泊。(記者尤昱程／攝影)

這裡不僅能俯瞰哈德遜河蜿蜒流過的壯麗景觀，還能在極目遠眺之中，感受那種身處大自然懷抱卻又能遙望城市繁華的奇妙體驗。

晴朗的天氣下，遠方曼哈頓的摩天大樓若隱若現，彷彿是與大自然對話的城市坐標。那熟悉的天際線在遙遠的地平線上勾勒出清晰的輪廓，與腳下的無邊自然形成強烈的對比。

公園內的楓葉即將進入鼎盛期。(記者尤昱程／攝影)

柏金斯紀念塔 述說故事

登頂後，遊客可以進入柏金斯紀念塔(Perkins Memorial Tower)，這座塔建於1934年，以紀念柏金斯在保護該地區自然資源方面的巨大貢獻。塔內的展覽展示了大熊山州立公園的歷史背景和自然保護運動的故事。

大熊山頂的柏金斯塔，是旅客登頂後必訪的景點之一。(記者尤昱程／攝影)

柏金斯對公園作出貢獻而建的「柏金斯塔」。(記者尤昱程／攝影)

除了自然美景，大熊山州立公園還擁有多個歷史遺跡。大熊山旅社(Bear Mountain Inn)是公園內的一座著名歷史建築，自1915年起便接待了無數前來遊覽的遊客。這座建築的石砌外牆與周邊的自然環境融為一體，為遊客提供了住宿和餐飲服務。

經過修復後，大熊山旅社保留了其原有的歷史風貌，並成為了大熊山旅遊體驗中的重要一部分。民眾不僅可以在此享受舒適的住宿，還能造訪內部的禮品店和咖啡館，為旅程增添額外的愉悅時光。

柏金斯塔一共三層樓，每層都有該公園獨特的歷史介紹。(記者尤昱程／攝影)

柏金斯塔頂提供一個可以遠眺美景、拍照留念的好機會。(記者尤昱程／攝影)

春夏划船釣魚 冬季滑雪

從大熊山旅社出發，遊客可以繼續探索周邊的步道和湖泊，尤其是在春夏季節，這裡的湖邊活動，如划船、釣魚等，都讓遊客能享受更多樣的戶外體驗。而在冬季，滑冰場和滑雪道則成為當地的亮點之一，吸引著熱愛冬季運動的遊客前來。

此外，若有興趣深入了解大熊山的歷史背景，公園內的自然中心(Trailside Museums & Zoo)也是必訪之處。該中心展示了當地豐富的生態系統，從野生動植物到地理環境，為遊客提供了豐富的學習資源。

柏金斯家族曾在大熊山旅社提供一頓僅要50分的餐點。(記者尤昱程／攝影)

這裡的展覽互動性強，尤其適合帶小孩的家庭。孩子們不僅能在此觀賞到各種動物標本，還可以參加自然導覽活動，增強對環境保護的認識。

自駕遊是前往大熊山最為便捷的方式，從紐約市出發，大約需要一個小時左右的車程，公園內提供充足的停車位。如果選擇公共交通，遊客可以從賓州車站(Penn Station)乘坐Metro-North Hudson Line，在皮克斯基爾(Peekskill)站下車，然後轉乘巴士或計程車前往公園。地址為Palisades Parkway or Route 9W North Bear Mountain, NY 10911。更多詳情，請見官網，網址https://visitbearmountain.com/。