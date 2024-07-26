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紐約餐館周 平價啖米其林餐 30元就吃得到

記者曹馨元╱紐約報導
紐約現代藝術博物館(MoMA)館內的米其林星級餐廳The Bar Room at the Modern。(取材自The Modern)
紐約現代藝術博物館(MoMA)館內的米其林星級餐廳The Bar Room at the Modern。(取材自The Modern)

紐約餐館周今夏再度開啟，逾600家餐館推出30、45或60元的午市及晚市套餐。市民不妨藉此機會嘗試不同的新餐館、新菜系，而不少頂級高價餐館也推出了優惠的平價套餐，讓廣大市民能一飽口福。

法餐傳奇 MoMA盛宴

法國大廚杜卡斯(Alain Ducasse)是餐飲界的傳奇，他擁有34家餐館及高達21顆的米其林星星。而杜卡斯在紐約的高端法餐館Benoit也參與了本次餐館周，推出午市和晚市均有的45元及60元套餐。套餐內容是半打蝸牛，沙朗牛排配上Pommes Anna和波爾德萊斯醬汁，最後以杏子芝士蛋糕收尾。

如果想在享受美食的同時瀏覽城內最新展覽，不妨來到位於紐約現代藝術博物館(MoMA)館內的米其林星級餐廳The Bar Room at the Modern。由天才主廚阿蘭(Thomas Allan)主導的團隊，在餐館周帶來兩道菜或三道菜(分別為45和60元)的套餐，包括龍蝦義式餃子、北極紅點鮭配煙燻茄子這樣的精采菜品。

法國大廚杜卡斯在紐約的高端法餐館Benoit也參與了本次餐館周，推出午市和晚市均...
法國大廚杜卡斯在紐約的高端法餐館Benoit也參與了本次餐館周，推出午市和晚市均有的45元及60元套餐。(取材自Benoit)

地下酒吧 精品日料

若想要一瞥紐約的舊日風采或感受歷史的遺跡，不妨來到紐約持續經營時間最長的酒吧餐廳Pete's Tavern。這家傳奇餐館於1864年開業，在整個禁酒令時期一直作為地下酒吧營業。Pete's Tavern始終保持著開業時的原貌，擁有漂亮的花梨木吧台和瓷磚地板。

日料餐館Kintsugi將於餐館周帶來60元的午市及晚市Omakase套餐。(取...
日料餐館Kintsugi將於餐館周帶來60元的午市及晚市Omakase套餐。(取材自Kintsugi)

1905年，作家歐亨利(O.Henry)就是在這家餐館的第一個包廂裡寫下著名短篇小說《麥吉的禮物》(The Gift of the Magi)。而Pete's Tavern在餐館周也將帶來30元的午市套餐和45元的晚市套餐，提供這家酒吧餐廳的經典菜品。

紐約的「廚師發辦」(Omakase)日式料理價格不菲，通常不低於百餘元，由廚師根據當日最新鮮的原材料來訂製固定菜單。而日料餐館Kintsugi將於餐館周帶來60元的午市及晚市Omakase套餐。在這份超值菜單裡，食客可以享用到北極甜蝦、北海道帶子、藍鰭金槍魚及北海道海膽這樣的頂級食材。若食客因Omakase價格過高而對這一料理望而卻步，不妨在餐館周試一試價格更親民的套餐。

36--若想要一瞥紐約的舊日風采或感受歷史的遺跡，不妨來到紐約持續經營時間最長的...
36--若想要一瞥紐約的舊日風采或感受歷史的遺跡，不妨來到紐約持續經營時間最長的酒吧餐廳Pete's Tavern。(取材自Pete's Tavern)

奢侈義餐 浪漫巴黎

時裝奢侈品牌阿瑪尼(Giorgio Armani)自1980年代以來一直擁有眾多擁戴者，而該品牌位於第五大道(5th Ave)上的大型專賣店更是開設了一家義大利餐廳，由主廚布羅吉奧尼(Michele Brogioni)將阿瑪尼的品味哲學詮釋為簡單而誘人的菜餚。阿瑪尼餐廳在餐館周也將帶來60元的晚市套餐，包含香煎鮭魚、義大利乾酪及蔬菜配黑松露等菜品可供選擇，食客們在二樓位置用餐時更可以一覽第五大道的繁華。

時裝奢侈品牌阿瑪尼在第五大道(5th Ave)開設了一家義大利餐廳，將阿瑪尼的品...
時裝奢侈品牌阿瑪尼在第五大道(5th Ave)開設了一家義大利餐廳，將阿瑪尼的品味哲學轉換為誘人的菜餚。(取材自Armani/Ristorante)

裝潢精美絕倫的法式小酒館La Grande Boucherie，在紐約市中心重現了巴黎黃金年代的浪漫旖旎。用餐長廊採用40英尺高的玻璃天花板，秉承法國美好年代(the Belle Epoque)的傳統，並從優雅華麗的新藝術風格(Art Nouveau)裡獲取靈感。La Grand Boucherie在這次餐館周帶來45元的午市套餐及60元的晚市套餐，菜品內容包括西班牙沙丁魚沙拉、柚子蛋白撻、香煎傳統雞胸肉等。

本季餐館周將持續到8月18日，有些餐廳還會將平價套餐延長到9月1日。食客們需要注意，所有餐廳周六都不提供平價套餐，並只有部分餐廳才會在周日提供平價套餐。感興趣的食客可以透過紐約市官方網站https://reurl.cc/xaYRaL瀏覽完整的餐館周名單，並在線上訂位。

裝潢精美絕倫的法式小酒館La Grande Boucherie，在紐約市中心重現...
裝潢精美絕倫的法式小酒館La Grande Boucherie，在紐約市中心重現了巴黎黃金年代的浪漫旖旎。(取材自La Grande Boucherie)

義大利 紐約市 博物館

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