愛麗絲奇境 搬進紐約植物園

受到愛麗絲突然長大穿透花園小屋的屋頂啟發，居住在英國的葡萄牙建築師Andre Kong將展示完全用菌絲體磚建造的小屋。(紐約植物園提供)

紐約植物園 (New York Botanic Garden)將從5月中旬起推出全新展覽「奇境·好奇自然」(Wonderland: Curious Nature)，將以前所未有的方式結合園藝和當代藝術裝置，喚起探索的精神以及還原「愛麗絲漫遊奇境記」(Alice in Wonderland)中的怪誕、難以置信的事件和場景。

主辦方介紹，本次展覽是受到「愛麗絲漫遊奇境記」的啟發，等待著充滿好奇心和愛冒險的人前來探索，遊客將跟隨白兔進行一次沉浸式的履行，體驗會變得越來越奇妙。展覽將從5月18日(周六)進行至10月底，在春、夏、秋三個季節裡感受花卉與當代藝術的完美融合，還原愛麗絲故事中描繪的事件和場景，同時也探討產生這些故事的科學、植物學和文化背景。

溫室中將包含各種奇異花卉，仿佛置身奇境。(紐約植物園提供) 溫室中將包含各種奇異花卉，仿佛置身奇境。(紐約植物園提供)

從神祕兔子洞 開啟探索

在植物園訪客中心，一隻完全由植物製成的白兔將迎接訪客。植物園將在伊妮德豪普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)及其周邊區域打造一個園藝奇境，遊客們將漫步於巨大的熱帶水生植物「亞馬遜 王蓮」(Victoria amazonica)和其他水生種類的展示中，然後進入一個帶有英式雙邊界的修剪整齊的景觀中。這一景觀類似牛津大學著名的圍牆花園，而這也是愛麗絲夢遊奇境記故事的場景之一。

在植物園訪客中心，一只完全由植物制成的白兔將迎接訪客。(紐約植物園提供)

而當有序的圍牆花園開始變得雜亂無章時，遊客們將發現自己處於一個神祕的兔子洞中，並突然出現在巨大的葉子和微型植物面前。這些植物包括來自中國的魔芋、來自非洲的巨大乳草和來自澳洲的蟻居植物Myrmecodia，這些僅僅是奇境花園中眾多奇異但美麗的植物的一部分。

在室外的溫室草坪上，將設有超過100個幾何形狀的植物，附有動力蘑菇雕塑可以隨機變化大小，就像在呼吸一樣。而在夜晚，這些雕塑在五彩繽紛的移動LED裝扮下，將吸引遊客在這個魔幻的夢境中徘徊。

在夜晚，蘑菇雕塑在五彩繽紛的移動LED裝扮下，將吸引遊客在這個魔幻的夢境中徘徊。(紐約植物園提供)

當代藝術作品 結合園藝

大自然本身就是最原始的奇境。主辦方表示，希望遊客通過遊覽能夠發現他們的「內心的愛麗絲」，展覽中的一系列當代藝術作品，將以兩人驚訝的方式呈現愛麗絲夢遊奇境故事產生的靈感。

在植物園Thain Family Forest的邊緣，藝術家Alyson Shotz在新作品「碎片森林」(Fragmented Forest)中使用鏡子，遊客通過陽光和風創造的變化視角來與自然互動；日本藝術家小野洋子的「信任遊戲」的作品則是一種棋類遊戲，所有超大的棋子和大棋盤本身都是單一顏色，致敬「鏡中奇遇」。

藝術家Alyson Shotz在新作品「碎片森林」中使用鏡子，遊客通過陽光和風創造的變化視角來與自然互動。(紐約植物園提供)

受到愛麗絲突然長大穿透花園小屋的屋頂啟發，居住在英國的葡萄牙建築師Andre Kong展示創作的小屋，完全用菌絲體磚建造，而菌絲體是一種類似植物根部的分支網絡的真菌絲。

同時，主辦方還在植物園的LuEsther T. Mertz圖書館 大樓中設置了「愛麗絲漫遊奇境記」和「鏡中奇遇」相關的展覽，通過展出19世紀的出版物、物件和小工具，以及早期愛麗絲故事版本的例子，通過現代視角審視這些故事，將歷史背景與當代藝術家的作品相對比。

主辦方還在植物園的LuEsther T. Mertz圖書館大樓中設置了「愛麗絲漫遊奇境記」和「鏡中奇遇」相關的展覽。(紐約植物園提供)

探險尋寶 品嘗主題餐飲

除了常規展覽，主辦方還將於18日和19日的開幕周末舉辦豐富多彩的活動，遊客們將與仙境皇室一起就坐，在皇后的下午茶會上與白兔賽跑，或與愛麗絲愉快地聊天。其他有趣的活動還包括槌球和其他草坪遊戲、制帽、茶藝演示等。

主辦方還將於18日和19日的開幕周末舉辦豐富多彩的活動，遊客們將與仙境皇室一起就坐。(紐約植物園提供)

此外，主辦方還將在每個周末提供由柴郡貓(Cheshire Cat)帶領的尋寶遊戲，諸如瘋帽客、紅皇后和白兔等人氣角色將從頁面中躍出，並在植物園找到歸宿。在Everett兒童探險園的「Wonder Thyme」活動中，受到愛麗絲故事冒險的啟發，孩子們將從新的視角探索自然世界。

植物園內將有豐富的主題餐飲選擇。(紐約植物園提供)

同時，植物園內將有豐富的主題餐飲選擇，從哈德遜花園燒烤店的特色午餐和完整的下午茶會，還有「鏡中奇遇」主題餐飲和酒吧體驗。無論是尋找豐盛的正餐、美味小食，還是獨創的手工調製雞尾酒，每個人都會找到一些奇妙的東西，激發好奇心，並喚起食欲。