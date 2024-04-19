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周末好去處／阿爾比廣場地球日

記者高雲兒／紐約報導

布碌崙(布魯克林)的阿爾比廣場(Albee Square)將在20日(周六)慶祝地球日，並實行全天交通封閉，民眾可以帶上單車或滾軸溜冰鞋，享受現場的活動和音樂。屆時，布碌崙書庫將提供免費的環保主題書籍，熱愛植物的人們還可以現場了解施肥，手工愛好者可以在現場學習手工縫製和編織塑料時尚單品等，除此之外還有抽獎，以及免費提供的招牌檸檬水和甜茶。活動為上午11時至下午3時30分，地點為布碌崙富爾頓街(Fulton St.)551號。詳情可點擊：shorturl.at/hvxFY。

卡內基音樂廳家庭日

卡內基音樂廳將於20日(周六)舉辦一場春季家庭日活動，家長們可以帶著孩子享受慶祝自然美和地球之美的節日歌曲，同時了解一些生物知識，孩子們也可以即興演奏各類樂器，重現自然的聲音，比如用樂器演繹暴風雨、海浪、森林漫步。除了精采的主舞台表演，孩子們可以參與集體藝術項目，如一起製作樂器、合唱，或進行舒緩的聲音冥想、感受春天的到來。活動時間是當日下午12時至4時，地點為曼哈頓第七大道887號卡內基音樂廳，活動免費但人數有限，先到先得，更多詳情可點擊：shorturl.at/pwzW8。

百老匯慶祝地球日音樂會

百老匯綠色聯盟和時代廣場聯盟，將在20日(周六)呈獻第三屆年度百老匯慶祝地球日音樂會，這場獨特的音樂會將由百老匯頂尖的藝術家和年輕表演者進行現場表演，現場還將有環保思想領袖的訪談，他們致力於提高對氣候緊急狀況的意識，並激勵民眾採取行動，邁向更可持續的未來。音樂會將在45街至46街之間的百老匯(Broadway)進行，時間為上午11時下午3時。活動免費，詳情可點擊：broadwaygreen.com/earth-day。

總督島地球日慶祝活動

為了慶祝地球日和幫助民眾了解本地環境，總督島將在20日(周六)舉辦第三屆年度地球日慶祝活動，現場將提供免費的教育活動和各年齡段的手工工作坊，民眾也可以跟著導遊參觀小島，領略本地風光；活動時間為當日上午10時至下午3時，地點位於總督島上校綠地(Colonels Row Green)，上午為志願者活動，下午為慶祝活動。活動免費且對所有人開放，有意者可在此提前報名：horturl.at/bo145。

百老匯 布碌崙 卡內基音樂廳

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