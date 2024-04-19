春暖花開 盤點紐約野餐地點

丁香湖公園(CLOVE LAKES PARK)占地廣闊，擁有眾多鬱鬱蔥蔥的林地與草地。(取自紐約市公園局)

紐約市 逐漸升高的氣溫喚醒人們蠢蠢欲動的出遊心情，被冬天禁錮在室內的居民渴望深呼吸一口新鮮的空氣，沐浴在溫暖的陽光下，來一場戶外野餐，無疑是享受春日的完美方式，既能貼近大自然，又能享受美食。紐約市內及郊外，也有眾多理想的野餐地點。

丁香湖公園 300歲鬱金香樹

位於史泰登島 的丁香湖公園(CLOVE LAKES PARK)占地廣闊，擁有眾多鬱鬱蔥蔥的林地與草地，還有一棵絕對值得一遊的300年歷史的鬱金香樹，據信這也是島上最古老的樹。這樣一個風景如畫的城市綠洲，非常適合在晴朗的日子進行野餐，且公園內還有指定的燒烤區域，足以讓食肉者大快朵頤。

野餐後，民眾可以在丁香湖公園的小徑散步、慢跑或騎車。(取自紐約市公園局)

丁香湖公園的另一大特徵就是三個互相連結的湖泊，釣魚 愛好者可以釣魚，全家出遊也可以划船，或者什麼也不做，靜靜觀賞湖泊中各種鳥類、鴨子、天鵝和鷺類。

丁香湖公園有三個互相連結的湖泊。(取自紐約市公園局)

野餐之後，也可以在穿過公園的小徑散步、慢跑或騎車，因為有了樹蔭的遮蔽，即使夏天也十分陰涼，或者在籃球場、足球場和網球場，開啟一個活力下午；對歷史和文化感興趣的民眾，也可以在丁香湖公園入口的史泰登島博物館，了解該島豐富的歷史、自然環境和文化遺產，公園內還有一座石頭屋(Stone House)，可追溯到17世紀，歷史悠久。

丁香湖公園位於丁香路(Clove Rd)1150號，除自駕外，有多種公共交通可到達。

阿斯托利亞公園大片的草坪。(取自紐約市公園局)

阿斯托利亞公園 游泳池聞名

位於皇后區的阿斯托利亞公園(Astoria Park)，坐落在東河邊緣，位於三區橋(Triborough Bridge)和地獄門橋(Hell Gate Bridge)之間，人們可以暫時擺脫繁忙的節奏，坐在周圍的長椅上，欣賞美麗的景觀。

阿斯托利亞公園的游泳池是紐約市最古老和最大的一個。(取自紐約市公園局)

大片的的草坪上，人們可以在此野餐、閒聊，放鬆身心、曬曬太陽；到了傍晚，人們還能觀賞東河上的船隻在夕陽西下時漂移的場景，彩霞能一路延伸至蘭德爾島(Randalls Island)。

阿斯托利亞公園的日落。(取自紐約市公園局)

如果想運動，阿斯托利亞公園也能滿足你，雖然這個公園以其美麗的游泳池而聞名，該游泳池是紐約市最古老和最大的一個，然而除了水上樂趣，還有戶外網球場、跑道、音樂台、籃球場和遊樂場、以及很多小徑，十分適合和朋友家庭聚會；有寵物的家庭還能在此遛狗。

該公園位於皇后區19街19號，有多種公共交通可到達。

位於長島亨廷頓(Huntington)的蟹草甸海灘(Crab Meadow Beach)，既可以野餐，還可以享受海邊。(取自亨廷頓鎮Ins)

蟹草甸海灘 釣螃蟹、貝類

再過幾個月就到了盛夏季節，野餐如果配上海邊可謂十分完美，位於長島亨廷頓(Huntington)的蟹草甸海灘(Crab Meadow Beach)就是這樣一個去處，除了美麗的沙灘，以及配有攀爬架、蹺蹺板、滑梯和秋千的大型遊樂場，還有一個野餐和涼亭區，並配有可使用的烤架。民眾可以在野餐後，釣魚、划獨木舟和皮划艇，或者享受一次壯觀的海邊日落。

這個公園還有一大特色，就是可以釣螃蟹和貝類，因為是非商業性質的釣魚，所以無需執照和許可證，但須遵守一定的規定，如每人每天釣螃蟹數量不能超過50隻，具體要求，可以詢問公園工作人員。除了螃蟹，尤其在退潮的時候，還有機會可以看到許多蛤蜊、青口、海螺和貝類，如果抓到了，還可以現場清洗和燒烤，享受天然海鮮。