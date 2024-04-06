「名所江戶百景」系列 布碌崙博物館展出

布碌崙博物館將從即日起展出日裔藝術家歌川廣重的「名所江戶百景」系列作品。(取自布碌崙博物館官網)

布碌崙 (布魯克林)博物館 的亞洲藝術(Asian Art)單元將從即日起至8月，展出日本 浮世繪畫家歌川廣重(Utagawa Hirosihge)舉世聞名的「名所江戶百景」(100 Famous Views of Edo)系列畫作；這是時隔24年再次回到博物館的展覽，引起不少粉絲的關注，博物館也將於4月11日(周四)舉辦「藝術歷史歡樂時光」(Art History Happy Hour)，觀眾可購票入場，探索該系列作品背後的更多故事。

歌川廣重被譽為最後一位偉大的「浮世繪」(意指漂浮世界的圖畫)傳統藝術家，其「名所江戶百景」系列作品最初出版於1856至1858年，描繪了江戶(即現代東京)在不同季節的風景名聲，還有當地不斷變化的社會經濟、環境景觀；他在作品中採用變化多端的視角、遠近景的極端取捨，在視覺上帶來全新的體驗，同時活用多種木版印刷技法，讓畫面更顯生動。

這一幅幅作品當中熙攘的商業街、城市霓虹燈、盛開的櫻花樹等呈現出日本的動態景觀，令當時西方國家對日本的印象起到了重要影響。

布碌崙博物館表示，這一系列作品是鎮館之寶之一，時隔24年再重新展出，相當興奮；儘管此前大眾都將關注放在版畫技術的複雜性、以及其對歐洲藝術家的影響上，但此次展覽將重點關注「名所江戶百景」的城市主題；從歌川廣重創造的環境中、以普通人的視角來觀賞周圍，展覽中還包括現代照片，展示如何從過去的場景演變成今日的東京。

該展覽將從即日起至8月4日(周日)展出，民眾也可參與4月11日(周四)傍晚7時至9時舉辦的「藝術歷史歡樂時光」；只需30元購票，便能在非營業時間入場，享用一份特色飲品的同時聆聽專業人士講解更多有關該作品的故事，有興趣者可瀏覽brooklynmuseum.org/。