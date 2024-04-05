周末好去處／蘇格蘭格紋日遊行

紐約即將展開為期一周的蘇格蘭慶祝活動，慶祝6日的蘇格蘭格紋日(National Tartan Day)。曼哈頓 中城的布萊恩公園(Bryant Park)，也將在同日舉辦遊行慶典，6日上午10時30分至下午1時，將有風笛樂隊、高地舞蹈和其他蘇格蘭文化表演。

在美國，約有600萬蘇格蘭裔後代，格紋日也是北美蘇格蘭裔在加拿大及美國慶祝的最大型的節日。活動地點：曼哈頓40街與42街之間、第五大道與第六大道之間。

摩天大樓博物館 親子活動

曼哈頓的天際線隨著時間的推移，發生了怎樣的變化？2000年，雙子塔和帝國大廈是市中心和中城天際線的頂峰。而如今，許多新造的摩天大樓，又為這座城市增添了更多耀眼的光彩。摩天大樓博物館，將在本月6日(周六)上午10時30分至中午12時舉辦了解曼哈頓天際線的親子活動。

活動地址：百特利公園(Battery Place)39號，活動建議三歲以上的孩童參加且必須有一名家長或監護人陪同，家長們需在官網註冊參加活動，註冊網址：ticketstripe.com/events/8260104614641147。

梅西百貨 花卉展

梅西百貨即日起至本月7日(周日)每天上午11時至晚上9時，將舉辦第49屆花卉展(Macy's Flower Show) 。他們再次與迪奧(Dior)攜手打造「浪漫滿屋」主題的春季花展，屆時，成千上萬的鮮花從世界各地空運到紐約，它們色彩斑斕、競相綻放，將整個百貨變成一個花的海洋，共有超過60個花卉品種、1萬5000株鮮花，以營造出一個夢幻般的花海景象。

詳情可瀏覽官網：https://www.macys.com/s/flower-show/。

達姆羅施公園奇特迷宮

達姆羅施公園(Damrosch Park)將在本月6日(周六)至21日(周日)上午11時至下午6時，為民眾開放巨大而奇特的迷宮。迷宮由19個蛋形的圓頂連接而成，並形成一系列扭曲變化的通道。迷宮採用了許多半透明設計，使遠處的景色和色彩都變得獨特，營造出一種神秘的氛圍。圓頂頂部則有600塊不同的圖案，它們的設計靈感主要來自古羅馬的萬神殿以及藝術家多雷(Gustave Doré)所描繪的「但丁的天堂」。

公園地點：曼哈頓Amsterdam大道交西62jiedao。