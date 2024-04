用影像展現家鄉 4亞洲新銳導演作品 紐約展映

影片「所有憂傷的年輕人」以華麗的都市生活為故事背景,講述了兩對素不相識的人經歷著對彼此的暗戀。(取自林肯中心官網)

由紐約林肯中心(Lincoln Center)和紐約現代藝術博物館(MoMA)聯合推出的第53屆新導演新電影(New Directors New Films),將於本月3日(周三)至14日(周日)展映多部電影作品。其中,有四部來自亞洲新銳導演的長篇作品,他們用影像捕捉流動的家鄉,將與觀眾分享創作靈感和內心的世界。

「所有憂傷的年輕人」 上海故事

華人新銳導演張家駿構思新穎的處女作「所有憂傷的年輕人」(All, or Nothing at All),故事在上海的環球港購物中心展開,以華麗的都市生活為背景,講述了兩對素不相識的人,在繁華的場景中經歷著對彼此的暗戀。

導演用獨特的視角,探討了現代生活中年輕人對現狀的不滿,以及對多層消費文化的反思。特別的是,導演將為電影推出兩個版本,其中一個版本顛倒了片段順序,讓觀眾在今年的電影展映上有著不同的觀感體驗。

台灣導演彭紫惠和王品文的電影處女作「春行」(A Journey in Spring),以家庭為主題,探討過去與未來、城市與鄉村、生命與死亡之間的問題。(取自林肯中心官網) 「春行」全片以超16mm膠片拍攝,描繪生命的滄桑與美麗。(取自林肯中心官網)

台灣「春行」 探討生死

台灣導演彭紫惠和王品文的電影處女作「春行」(A Journey in Spring),以家庭為主題,探討過去與未來、城市與鄉村、生與死之間的問題。

影片由楊貴媚與喜翔主演,描述一個捨不得妻子突然離世的男人,將妻子的遺體放入冰櫃後,在潮濕的春季,開始一段正面生命中遺憾的旅程。影片通過探討夫妻生離死別後仍透過保留對方肉體、旨在令觀眾深刻感受到愛與不捨的執念。

全片以超16mm膠片拍攝,描繪生命的滄桑與美麗,錯綜複雜的音效也散發出憂郁魔力,讓觀眾失去的生活和揮之不去的愛進行沉思。

新加坡導演楊國瑞(Nelson Yeo)首部劇情片「好久不見」(Dreaming & Dying)以實驗片的拍攝手法,呈現出如夢的敘事風格。(取自林肯中心官網) 電影「好久不見」片段。(取自林肯中心官網)

「好久不見」 新加坡 敘事

新加坡導演楊國瑞(Nelson Yeo)的首部劇情片「好久不見」(Dreaming & Dying)是一部愛情電影,它以實驗片的拍攝手法,呈現出如夢一般的敘事風格。

「好久不見」以人間之情慾與愛恨作為基底,但真正想要揭示的,是有關記憶與夢境的哲學性的思考,以及宿命般的前世與今生背後的存在與虛無。導演楊國瑞說:「影中人的幻想到後來就會成為他們的現實,這是因為他們決定要留在自己的夢裡。」

「好久不見」的英文片名為「Dreaming & Dying」,意思是「醉生夢死」,導演笑稱已有張作驥的「醉生夢死」在前才改了中文片名。

電影分了兩次拍攝,第一次只拍五天,之後時隔一年,待資金到位,他重新回顧原本的拍攝母帶,才開始寫起後半段的故事。花了一年重新決定角色的命運,一年後再見劇組,說出的第一句話就是「好久不見」。

越南導演范玉麟(Pham Ngoc Lân)拍攝的「懶猴從不哭泣」(Cu Li Never Cries),榮獲2024年柏林電影節最佳處女作獎。(取自林肯中心官網)

越南 「懶猴從不哭泣」 描繪鄉愁

越南導演范玉麟(Pham Ngoc Lân)拍攝的「懶猴從不哭泣」(Cu Li Never Cries),榮獲2024年柏林電影節最佳處女作獎。電影採用了黑白攝影手法,時而帶給觀眾身臨其境的現實感,時而又散發出如童話般的神祕感。

故事講述一位中年女性嫁給一位在越南的德國 人。由於她的丈夫返回德國,在一家動物園作保安,導致兩人此後生活分隔兩地。當她得知丈夫過世的消息,她便前往德國處理遺產事宜,並意外地收養了一隻懶猴,這是動物園關閉後留下的最後一隻動物。導演描繪了年輕與老年階段各自的遺憾和難以釋懷的鄉愁情感。