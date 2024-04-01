通膨顧客流失 美元樹商品最高漲到7元

皇后區大學點的美元樹店內，就可見到不少1.25元以及3元、5元不等的商品。(記者高雲兒／攝影)

走低價路線的折扣零售商家美元樹(Dollar Tree)近期表示，由於家庭年收入超過12萬5000元的客戶群體迅速增加，將在今年把店內商品最高價格提高到7元，旨在吸引不同收入層的顧客；華人顧客表示，如果繼續漲價，將在未來考慮性價比。

華人顧客表示，如果繼續漲價，將在未來考慮性價比。(記者高雲兒／攝影)

由於通脹壓力和成本增加，美元樹原本針對的低收入 客戶群體正在流失，因此在去年年底關閉30家連鎖分店，其子公司家多樂(Family Dollar)也在同時宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將陸續關閉全國各地約1000家分店。美元樹執行董事長兼首席執行官垂林(Rick Dreiling)說，持續的通貨膨脹和減少的政府福利繼續給低收入消費者帶來壓力，造成客戶流失。

皇后區大學點的美元樹店內，就可見到不少1.25元以及3元、5元不等的商品。(記者高雲兒／攝影)

垂林在3月13日宣布，美元樹將擴大其商品範圍，新增逾300種產品，最高價格將漲為7元，但多數商品價格維持在1.25元左右；她表示，「價格上漲是多價格點戰略的一部分」，多價格點指一家商店提供不同價格的多種商品，以滿足不同顧客的需求和預算 ，因為美元樹在過去一年看到中高收入客戶的湧入，且大多數新顧客來自年收入超過12萬5000元的家庭。

商品調價將涉及食品、小吃、飲料、寵物用品和個人護理品等範疇。垂林說，「隨著時間的推移，你將看到我們更多地將多價格商品完全融入到我們的商店中，因此我們的顧客將在我們傳統的1.25元寵物零食和玩具旁邊找到5元一袋的狗糧」。

皇后區大學點的美元樹店內，就可見到不少1.25元以及3元、5元不等的商品。(記者高雲兒／攝影)

這不是該店第一次漲價，美元樹曾在2021年，因商品和運輸成本上漲，將價格點提高到1.25元，在顧客對這一變動表示不滿後，許多店內的價格在2023年又降回了1元，不過仍有許多商品是1.25元。

皇后區大學點 的美元樹店內，就可見到不少1.25元以及3元、5元不等的商品；購物的多為外族裔人士，一名在店內購物的華裔孫姓男士說，他在附近工作，時常會過來買些咖啡或者飲料，或者買些廚房雜物等，「東西很全也很便宜」；問到價格是否上漲，他稱注意到很多商品漲了25分錢，「也可以理解，現在很多東西都漲價了」，當聽聞美元樹商品價格還會上漲時，他表示考慮性價比，「畢竟質量還是一般的」。