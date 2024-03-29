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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

周末好去處／華埠復活節尋彩蛋

記者許君達整理

華埠商業改進區(Chinatown BID)本周末推出逛華埠尋彩蛋活動，遊客可在曼哈頓華埠的多個商家內尋找代表復活節彩蛋的標識，掃描「彩蛋」上的QR code並進入網頁簡單登記聯繫方式，便有機會參與抽獎活動。抽獎池採用累積制，單人每登記一次就增加一次抽獎機會，發現愈多彩蛋、中獎機會就愈多。活動從即日起至3月31日(周日)晚間結束，免費參與，但鼓勵在合作商家進行適當的消費。

Time Out市場與復活節兔子合影

兔子是復活節的傳統象徵。布碌崙(布魯克林)Time Out市場3月31日(周日)推出與復活節兔子合影的免費親子活動，適合闔家遊玩。活動地點位於布碌崙登波(Dumbo)的水街(Water Street)55號，活動時間3月31日正午至下午4時，其中兔子們將於中午12時至下午3時在五樓等待合影，下午3時至4時之間則會在市場大樓內到處走動。

曼哈頓海港兒童節暨「春托邦」

紐約長老會(NewYork-Presbyterian)將於30日(周六)在曼哈頓下城的海港區舉辦「海港兒童節暨『春托邦』」(Seaport Kids x SPRINGTOPIA)家庭娛樂日活動，以慶祝漫長冬日過去、嶄新春日到來。活動內容包括Hypedance舞蹈派對、臉部彩繪、製作春天主題花環、尋找復活節彩蛋以及與復活節兔子合影等，還會有免費的春季主題手工藝品和餅乾裝飾贈送。活動時間30日中午11時起，大約持續三小時。如果30日下雨，活動將會推遲至3月31日進行。地址曼哈頓南街(South Street)96號。

紐約攝影漫步之布碌崙

影像處理軟體Luminar Neo在今年3月與富士膠片公司聯合在全美開展了50餘次城市攝影漫步活動，邀請志同道合者與活躍在本地的攝影師共同參與，由專業人士帶領，在被日常所掩蓋的細微之處發現城市之美。30日(周六)晚間將舉行一場紐約站的攝影漫步活動，由一名紐約的華裔攝影師作為帶隊嘉賓，探訪布碌崙大橋與其周邊的街區。活動免費參與，需報名，報名鏈接https://reurl.cc/prl7A8。集合時間為30日下午6時，預計晚8時結束。集合地點為布碌崙登波的華盛頓街(Washington Street)北段、觀賞曼哈頓大橋的經典攝影機位處。

復活節 布碌崙 曼哈頓

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