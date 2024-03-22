婦女歷史月 紐約主題展秀女力

紐約歷史學會推出特展。(紐約歷史學會 Corrado Serra攝)

3月是全國婦女歷史月(Women's History Month)，在紐約，也有許多以女性為主題的活動與展覽，在3月的尾聲，遊客們仍可在中央公園 開啟女性之旅、在知名的猶太 會堂欣賞華裔女性的肖像藝術作品、在博物館 了解女性勞動的歷史，共同紀念女性對於美國及紐約社會和文化所作出的貢獻。

中央公園女性之旅

中央公園直到最近，才有了描繪女性的公共藝術作品。然而，女性在中央公園的發展與建設中卻發揮了重要的作用。為此，中央公園在3月也舉辦了「非同凡響：中央公園的女性之旅」(Larger than Life: Women of Central Park Tour)的特別遊園活動，探索那些塑造了中央公園的女性的隱藏歷史。

中央公園在3月特別推出「非同凡響：中央公園的女性之旅」。(中央公園官網)

在鍍金時代(Gilded Age)，有一位非洲裔的模特兒，是許多藝術家的靈感源泉，她在中央公園內被永遠地紀念；一位為人母後取得了重大藝術突破的雕塑家，她曾經創作了一尊歌頌西語裔英雄的巨大雕像，她也與中央公園有著緊密的聯繫；而另一位酷兒藝術家，在受到委託後，以她身患重病的愛人為藍本，為中央公園塑造了標誌性的作品；在遊園活動中，遊客們將了解這些女性以及更多的故事。

在本月23日(周六)，將有最後一場中央公園遊園活動，有意者可前往網站https://www.centralparknyc.org/activities/tours/了解更多。

下東城29卓越女性

從本月至5月5日，位於曼哈頓下東城、比鄰華埠的愛烈治街博物館(The Museum at Eldridge Street)，將有一場名為「28位卓越女性...和一個壞蛋」的特別展覽(28 Remarkable Women...and One Scoundrel)，講述在這個社區中曾經生活或工作的29位女性的往事，而這些故事通常為眾人所忽略。

愛烈治街博物館推出「28位卓越女性...和一個壞蛋」的特別展覽。(愛烈治街博物館官網)

展覽展示了藝術家奧滕伯格(Adrienne Ottenberg)的混合媒介肖像作品，它們被印在絲綢和棉布的捲軸上，懸掛在博物館的畫廊。這個博物館也是下東城唯一一處對外開放的猶太會堂，它始建於1887年，是美國第一座由東歐猶太人興建的會堂。它的摩爾復興風格、豪華的玫瑰花窗，也使得展出更有歷史的厚重感。

愛烈治街博物館推出「28位卓越女性...和一個壞蛋」的特別展覽。(愛烈治街博物館官網)

值得注意的是，展覽中的人物還包括華裔女性李美步(Mabel Ping-Hua Lee)，她是一位社會活動家，曾倡導婦女選舉權，她也是美國第一位獲得博士學位的華裔女性。此外還有政治活動家帕金斯(Frances Perkins)，她在這裡目睹了三角衣廠大火(Triangle Shirtwaist Factory Fire)的悲劇，後來在勞工權利倡導運動中扮演了重要的角色。這使她最終成為了總統羅斯福的勞工部長，她也是美國歷史上第一位女性內閣成員。

更多展覽信息，請至https://www.eldridgestreet.org/。

婦女工作展 記錄貢獻史

紐約歷史學會(New-York Historical Society)的特展「婦女的工作」，生動地記錄了婦女能頂半邊天的勞動史，以及這些勞動如何呈現其特殊的政治與社會意義。

紐約歷史學會推出特展「婦女的工作」，圖為女工正在華埠人參店工作的歷史照片。(紐約歷史學會 Eugene Gordon攝) 紐約歷史學會推出特展「婦女的工作」。(紐約歷史學會 Glenn Castellano攝)

展覽展示了歷史學會的數十件藏品，從契約文件、19世紀晚期使用的洗衣夾、醫療工具包到軍服，從1740年代到今天，展覽還旨在凸顯社會在平等方面取得的進步，以及在當今卻仍然存在的性別上的不平等。

展出將持續至2024年8月18日。更多信息，請至https://www.nyhistory.org/exhibitions/womens-work。