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合唱教育改變偏鄉 台灣金牌合唱團尼布恩受邀紐約演唱

紐約訊
取自YouTube
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去年在南韓第12屆世界合唱大賽中榮獲金牌的台灣「尼布恩合唱團」，將於3月19日在紐約 NGO CSW68（聯合國第68屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇）中分享他們的故事；這個由陳俊志牙醫博士領導的合唱團，將和全世界展示「合唱教育」如何讓台灣原住民孩子們的生命獲得轉變。

尼布恩合唱團成立於2009年，始於台灣莫拉克颱風之後的重建工作。陳醫師與該團的學生們一同努力發展，並於2015年成立了尼布恩牙醫診所(NIBUN尼布恩是布農族牙齒之意)，提供免費課輔。他們的奉獻促成多位學生進入高雄醫學大學，並在部落中建立了深厚的音樂和教育聯繫。

此次的國際論壇由台灣雲彩夜光關懷協會，以及美國 Weruche Inspires International 共同籌辦，主題為「打破障礙：透過表演藝術教育和故事分享賦予兒童力量」，將邀請尼布恩合唱團分享在台灣偏鄉的實際案例；此外，來自法國的 What Dance Can Do 將分享如何用舞蹈幫助貧窮兒童。

本次論壇將於美東時間2024年3月19日星期二下午2:30，在紐約 The Salvation Army International Social Justice Commissio/Room: Auditorium 舉行，可免費參加。聯絡人雲彩夜光關懷協會理事曾靖淳(Ann Tseng)，手機：(828)723-1238，EMAIL：[email protected]；論壇相關資訊，請查看網站https://www.eventbrite.com/e/861939372867，https://fb.me/e/5igGK0G4V。

原住民 聯合國 南韓

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