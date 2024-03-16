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魯賓美術館慶20周年 邀台灣藝術家蔡佳葳參展

記者范航瑜／紐約報導
「兩界」是一件由逾千塊玻璃和鏡子組成的大型裝置，靈感來自日本高野山真言宗的宇宙觀，展現了宇宙秩序和陰陽和諧的非二元論理念。(記者范航瑜／攝影)
「兩界」是一件由逾千塊玻璃和鏡子組成的大型裝置，靈感來自日本高野山真言宗的宇宙觀，展現了宇宙秩序和陰陽和諧的非二元論理念。(記者范航瑜／攝影)

紐約魯賓美術館(The Rubin Museum of Art)15日推出「重新想像：喜瑪拉雅藝術的現在」(Reimagine: Himalayan Art Now)展覽，作為其建館20周年大展。台灣藝術家蔡佳葳應邀以「兩界」及「五空行母系列」作品參展。本次展覽展期至10月6日，也是魯賓美術館在紐約現址的最後一次展覽。

蔡佳葳創作多與佛教相關聯，以繪畫、錄像、多媒體、行為藝術等多種媒材呈現。(記者范...
蔡佳葳創作多與佛教相關聯，以繪畫、錄像、多媒體、行為藝術等多種媒材呈現。(記者范航瑜／攝影)

蔡佳葳的兩部作品，「兩界」及「五空行母系列」此次與美術館的曼陀羅藏品展出。「兩界」是一件由逾千塊玻璃和鏡子組成的大型裝置，靈感來自日本高野山真言宗的宇宙觀，展現了宇宙秩序和陰陽和諧的非二元論理念；「五空行母系列」向密宗傳統中象徵女性能量的五位智慧空行母致敬。

蔡佳葳表示，創作靈感部分來自她疫情前訪問敦煌的經歷，蔡佳葳運用可見於受密宗傳統影響的敦煌石窟，提煉自角閃石、石青、朱砂、雌黃及孔雀石等礦石天然顏料為創作媒材。

蔡佳葳運用可見於受密宗傳統影響的敦煌石窟，提煉自角閃石、石青、朱砂、雌黃及孔雀石...
蔡佳葳運用可見於受密宗傳統影響的敦煌石窟，提煉自角閃石、石青、朱砂、雌黃及孔雀石等礦石天然顏料為創作媒材。(記者范航瑜／攝影)

蔡佳葳說，喜馬拉雅一帶很多國家沒有被殖民過，保留了純樸的思考方式，很少受到西方文化和思想的影響。正如台灣的佛教文化一樣代代傳承，希望通過作品，繼續傳承這種文化。

魯賓博物館即將在今年10月關閉紐約現址，蔡佳葳表示十分可惜；「魯賓是喜馬拉雅藝術家在西方的一個重要活動中心。我希望魯賓能夠在別的地方，以全新的樣式，更好地保護和發揚喜馬拉雅文化。」

「重新想像：喜瑪拉雅藝術的現在」展覽探討了多元主題，包括社會正義、移民、文化商業化、地緣政治、性別和身分認同等，共展出50件當代作品，其中23件為新委託創作。更多資訊可上https://rubinmuseum.org/。

「重新想像：喜瑪拉雅藝術的現在」展覽探討了多元主題，包括社會正義、移民、文化商業...
「重新想像：喜瑪拉雅藝術的現在」展覽探討了多元主題，包括社會正義、移民、文化商業化、地緣政治、性別和身分認同等。(記者范航瑜／攝影)

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