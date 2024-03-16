亞洲藝術周啟動 26藝廊參與 展出繪畫、雕塑、青銅器…

墨齋團隊與王佳怡(右二)和潘光遠(左二)。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約亞洲周協會(Asia Week New York Association)主辦的「亞洲藝術周」今年迎來第15周年，已成為收藏家、策展人和亞洲藝術愛好者的重要活動；藝術周從即日起舉辦，期間有藝術展覽、藏品拍賣和交流活動，其中多家藝廊展出從古代跨至當代的中國瓷器、書法和畫作等。

亞洲藝術周15周年，墨齋展出當代水墨作品。(記者劉梓祁／攝影)

根據主辦方，本屆藝術周從即日起舉行至22日(周五)，並延續了過往14年的宗旨，即聯合國際藝廊展出來自全球的亞洲藝術，如中國、印度 、喜馬拉雅、東南亞 、西藏和尼泊爾等；本屆活動有26家藝廊參與，展出作品包括繪畫、陶瓷、雕塑和青銅器等，時間跨度從公元前2000年至今，其中含有大量中國作品。

協會主席林奇(Brendan Lynch)表示，在象徵好運、力量和成功的龍年舉辦第15屆活動意義特殊，其亦是促進跨文化理解和亞洲藝術鑑賞的最大動力。他介紹說，今年Fu Qiumeng Fine Art藝廊展出作品，主要來自兩位明朝書畫家，孫克弘與董其昌，並將主題定為「文石新翠」。

據該藝廊，參展作品為孫克弘的「奇石圖」和董其昌的「行書摘錄」，且兩者互有關聯。其中，奇石圖為孫克弘年輕時作品，描繪了12塊形狀獨特的石頭，並呈獻在一副捲軸上；而年輕30歲的董其昌則受其作品影響，不僅促進了明清兩代的繪畫理論形成，還成為了中國山水畫歷史中的代表作品。

Fu Qiumeng Fine Art藝廊展出孫克弘與董其昌作品。(記者劉梓祁／攝影)

同時，來自北京的墨齋(Ink Studio)本次攜兩名華裔 青年藝術家參展，為生於1992年的王佳怡(Kelly Wang)和生於1990年的潘光遠(Ren Light Pan)。在「筆架」作品中，王佳怡利用報紙扭成細線，並雕塑成二維和三維形式的景觀裝置，意在將水墨藝術中通常作為工具的材料轉化為對人類社會和自然物質探究。

台裔的潘光遠則帶來「睡眠」系列畫作，由她利用身體熱量及墨水的物理、材料特性，通過擴散、吸收和蒸發將身體在睡眠狀態下內心感受和肢體動態轉化為視覺語言。

亞洲藝術周15周年，圖為日本藏品。(記者劉梓祁／攝影) 墨齋展出潘光遠作品「睡眠」系列。(記者劉梓祁／攝影)