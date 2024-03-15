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周末好去處／紐約市聖派翠克節 16日遊行

記者胡聲橋／紐約報導

2024紐約市聖派翠克節大遊行將於16日(周六)在曼哈頓舉行，這也是世界歷史最悠久和最大規模的聖派翠克節遊行。紐約市第一屆聖派翠克節遊行於1762年舉行。從管樂隊到鼓樂隊到身著盛裝的舞蹈演員和各式各樣的表演者，曼哈頓中城在這個節日裡將變成綠色狂歡的海洋。每年都有15萬人參加遊行，有200多萬觀眾為他們喝彩。遊行上午11時開始，遊行隊伍從44街出發，沿第五大道北上，經過位於50街的聖派翠克天主教大教堂，一直遊行到79街。

喜馬拉雅當代藝術展

位於雀兒喜的魯賓博物館(Rubin Museum)收藏有世界上最多的喜馬拉雅藝術品。不過，今年晚些時候，這個博物館的實體館將要關門。從15日開始，該博物館將舉辦名為「重新想象：喜馬拉雅當代藝術展」的展覽，展出喜馬拉雅地區32位當代藝術家的50多件藝術品，包括繪畫、雕塑、影像作品、表演藝術等。這些藝術家分別來自西藏、尼泊爾和不丹，還有的來自印度、加拿大、英國、美國和法國，他們都與喜馬拉雅的文化傳統有著不可分割的聯繫。魯賓博物館的網址是https://rubinmuseum.org/。

「走出黑暗」圖書館派對

布碌崙中央圖書館(Central Library)將於16日舉辦主題為「走出黑暗」的第八屆午夜派對。這次免費活動將於當天晚上7時持續到午夜2時，活動包括現場音樂、有指導的對話和研討會等。今年選擇「走出黑暗」為主題，是為了探討人類在面對困苦和艱難時如何面對，如何以誠實的態度和好奇心來激發對世界的理解和認識，而不是選擇逃避。這個午夜活動以前被稱為哲學之夜，每年都有約6000人參加這一活動。主辦方鼓勵有意參與者盡快在網上報名，網址為：https://www.bklynlibrary.org/calendar/。

水族館與海龜親密接觸

位於康尼島的紐約水族館將於17日(周日)上午舉辦活動，邀請五歲及以下的幼兒家長帶小寶貝到水族館，近距離接觸海龜等海洋動物。活動時間是從上午9時30分到11時，家長帶著蹣跚學步的孩子將通過做遊戲、觸摸海龜等方式，了解海龜的習性和特徵。

一些更大齡的孩子將扮演小探險家的角色，在活動上與幼兒一起玩耍。紐約水族館的系列活動每一期介紹一種海洋生物，有興趣者可參閱網站https://nyaquarium.com/。

博物館 紐約市 曼哈頓

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