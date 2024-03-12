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藏家出書 鑑賞康乾御用鼻煙壺

記者范航瑜／紐約報導
董笙收藏的康乾盛世御用鼻煙壺。(記者范航瑜／攝影)
董笙收藏的康乾盛世御用鼻煙壺。(記者范航瑜／攝影)

「珍稀康乾盛世御用鼻煙壺收藏與鑒賞」新書發布會暨珍稀乾隆禦品鼻煙壺鑒賞會，日前在華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)的東方畫廊舉行。本次活動是本書繼在國內出版發行後的首場海外發布會。

作為清康乾年代御用鼻煙壺專業收藏家，董笙歷時五年編著而成此書，並挑選了50多年來私人收藏的100餘件乾隆年間鼻煙壺精品，供現場嘉賓鑒賞。

「鼻煙最早由西方發明，通過馬可波羅傳到中國。但鼻煙壺卻是中國的能工巧匠設計製作的，」董笙說：「通過這次展覽，我希望能進一步傳承保護中華文化瑰寶，宣揚中華文化，傳承鼻煙壺的雅好。」

董笙表示，這是他首次舉行個人活動。(記者范航瑜／攝影)
董笙表示，這是他首次舉行個人活動。(記者范航瑜／攝影)

董笙介紹，本書的創作源於一次偶然的機會。多年前，他在家中發現了一件父親留下的銀質葫蘆形鼻煙壺，這件遺留下來的寶物激發了他對收藏的濃厚興趣。自35年前來到美國以來，他便開始出入於各古玩市場，尋找鼻煙壺珍品。其中有一件還是從一位愛爾蘭裔處購得。這位愛爾蘭裔的先輩曾是英法聯軍其中一員，在掠奪圓明園時偶獲這件鼻煙壺，並保存至今。

「珍稀康乾盛世御用鼻煙壺收藏鑑賞」新書發布會，董笙現場為讀者簽售。(記者范航瑜／...
「珍稀康乾盛世御用鼻煙壺收藏鑑賞」新書發布會，董笙現場為讀者簽售。(記者范航瑜／攝影)

編撰這本書耗費了董笙五年的時間，其中僅在北京進行排版和書號申請就用了一年。本書最終由中國北京線裝書局有限公司出版發行，由新華書店全國發行。海外發行則由董笙個人負責處理。清朝皇室直系後裔、女畫家愛新覺羅恆懿為封面書題，並擔任清史顧問。

100餘人參加了此次活動，現場座無虛席。(記者范航瑜／攝影)
100餘人參加了此次活動，現場座無虛席。(記者范航瑜／攝影)

中美收藏家協會主席、香港雋藝文物收藏家協會副主席柳智富對董笙多年來對協會的支持表示感謝，他提到自己多年前就看到了董笙的精品收藏，當即鼓勵他寫書出版，向全世界推廣並弘揚這份文化。

「珍稀康乾盛世御用鼻煙壺收藏與鑒賞」新書發布會暨珍稀乾隆禦品鼻煙壺鑒賞會，在華埠...
「珍稀康乾盛世御用鼻煙壺收藏與鑒賞」新書發布會暨珍稀乾隆禦品鼻煙壺鑒賞會，在華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)的東方畫廊舉行。(主辦方提供)

本次活動由中美收藏家協會、香港駿藝文物研究會、香港駿藝收藏家協會以及香港駿藝文物雜誌聯合主辦。本次活動還得到了書法家呂生，廖植方、梁國忠和黃天宋等人的支持，現場席間展出了他們的春聯以及「赤壁賦」、「醉翁亭記」等書法作品。100餘人參加了本次活動。

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