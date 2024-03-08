大都會歌劇院再搬演圖蘭朵 華人男低音陳培新擔要角

圖蘭朵借鑒了中國傳說背景，以極具感染力的音樂講述了哀婉動人的愛情故事。(取自大都會歌劇院官網)

普契尼的遺作「圖蘭朵」(Turandot)被譽為其音樂創作生涯中的華麗絕唱。這部歌劇 借鑒了中國傳說背景，以極具感染力的音樂講述了哀婉動人的愛情故事。今年春季，這部曠世巨作再次於紐約大都會 歌劇院(Metropolitan Opera)上演。故事圍繞著韃靼王子在北京為贏得冷酷公主圖蘭朵的愛情，而解開三個謎題的經歷展開。除了引人入勝的劇情，這位蜚聲全球的「公主」，還將為觀眾帶來獨特的音樂魅力。

除了引人入勝的劇情，這位蜚聲全球的「公主」還將為觀眾帶來獨特的音樂魅力。(取自大都會歌劇院官網)

義作曲家普契尼遺作

「圖蘭朵」是義大利 作曲家普契尼(Giacomo Puccini)，根據義大利劇作家卡戈齊(Carlo Gozzi)的作品所創作的三幕歌劇。普契尼生前未能完成這部作品的全部創作，在他去世後，阿爾法諾(Franco Alfano)應普契尼家族邀請，根據遺留的草稿完成了劇作。該劇最初於1926年4月25日在米蘭斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scal)首演。同年11月在紐約大都會歌劇院上演。

普契尼的遺作「圖蘭朵」(Turandot)被譽為其音樂創作生涯中的華麗絕唱。(取自大都會歌劇院官網)

故事的背景設定在蒙古帝國時期，講述了任何求婚者若想娶公主圖蘭朵，必須解開她的三個謎題，否則將面臨死刑的命運。當波斯王子因猜謎失敗而被處決時，流亡的韃靼王子卡拉夫，偶然間與父親帖木兒及侍女柳兒在北京重逢。見證了波斯王子的處決後，卡拉夫被圖蘭朵的美貌所吸引，決定不顧一切地迎娶圖蘭朵。經過一番較量，卡拉夫最終成功猜對了所有謎題。然而，圖蘭朵卻因不願被命運控制，拒絕屈服。卡拉夫於是提出了新的條件：如果圖蘭朵能在天亮之前猜出他的真名，他願意接受死刑。經過一系列曲折，圖蘭朵未能猜出卡拉夫的名字，但在最終時刻，卡拉夫的真情打動了她，使她主動選擇放棄了挑戰，接受了卡拉夫的愛。圖蘭朵向全國宣布，王子的名字為「Amore」，即意大利文中的「愛」。

紐約大都會歌劇院演出「圖蘭朵」已近百年。圖為館藏歷史資料圖片。(取自大都會歌劇院官網)

改編刪政治諷刺元素

在戈齊的原始劇本中，最初的故事設定講述了一群從義大利流浪到中國的喜劇演員，他們成為了朝廷的一員，他們的言行評論諷刺了當時威尼斯的政治和社會體制。普契尼和他的劇本作家在改編時，刻意省略了這些政治諷刺的元素，將這部歌劇的背景設定在一個「傳奇時代」的中國，專注於圖蘭朵的愛情主線，展現了20世紀歐洲人想像中神秘的東方圖景。

紐約大都會歌劇院演出「圖蘭朵」已近百年。圖為館藏歷史資料圖片。(取自大都會歌劇院官網)

其中，由王子卡拉夫演唱的男高音詠嘆調「今夜無人入睡」(Nessun dorma)尤為著名，至今被世界各地的音樂愛好者廣為傳唱。著名男高音帕瓦羅蒂曾多次演繹該曲。1990年，英國廣播公司(BBC)甚至將此曲選為義大利世界杯足球賽的主題曲。此外，普契尼還通過借鑒並改編中國名曲「茉莉花」，以及通過精心塑造的人物性格和音樂旋律，成功地將東方特色與西方歌劇藝術完美融合，不僅讓「圖蘭朵」成為一部在西方藝術界流傳的經典作品，也使「茉莉花」這一旋律在西方藝術史上達到了新的高度。

韓裔男高音白石鐘(Baek SeokJong)飾演卡拉夫王子。(取自大都會歌劇院官網)

此次大都會歌劇院的演出也啟用了更為多元化的演職團隊，其中不乏亞裔面孔。韓裔男高音白石鐘(Baek SeokJong)飾演卡拉夫王子，而華人男低音陳培新(Peixin Chen，音譯)則出演王子的父親帖木兒。圖蘭朵公主則將由女高音潘克拉托娃(Elena Pankratova)扮演。

華人男低音陳培新(Peixin Chen，音譯)出演王子的父親帖木兒。(取自大都會歌劇院官網)

首場演出已於2月28日開始，每周進行兩場演出，將於6月7日結束。本周的演出定於8日晚7時，票價40元起。演出當日還會有25元的限時優惠票開售，為廣大觀眾提供了觀賞這部不朽歌劇的絕佳機會。詳情可訪問大都會官網：metopera.org/turandot。