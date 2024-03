雨季上哪玩？紐約室內賞藝去 「蘭花T台」、「神級舞台」視覺展

蘭花展呼應「時尚花卉」主題,彰顯「花卉與自然,將是永遠的時尚」這一時代美學精神。(取自紐約植物園臉書)

紐約市 即將邁入春雨時節,根據氣象部門,本周末至本月中將有持續十餘天的小雨,紐約客的戶外娛樂生活因而將籠罩一層「陰霾」。雖然天公不作美,但室內項目卻可同樣豐富多彩。不僅備受矚目的年度蘭花秀開幕,極具視覺震撼的全新展覽也一一推出。紐約客可在其中徜徉觀賞,享受別樣的春日時光。

永遠的時尚 年度蘭花展

第21屆年度蘭花展近日於布朗士 紐約植物園(New York Botanical Garden)登場,以國際時尚藝術為靈感,呼應「時尚花卉」主題(The Orchid Show: Florals In Fashion),彰顯「花卉與自然,將是永遠的時尚」這一時代美學精神。由華裔設計師Olivia Cheng操刀,聯合另兩位知名設計師Hilary Taymour和Kristen Alpaugh一同推出,為參觀者打造「蘭花T台」的全新體驗。

三位設計師以秀場衣著、妝造為核心,將數千種蘭花裝置於其中,以期留下「戲劇卻完美」的視覺效果。除了白日的園區觀賞外,今年同樣也推出「蘭花之夜」(Orchid Nights)活動;年滿21歲的遊覽者,可以在夜賞蘭花香的同時品一杯特調美酒。

蘭花展將持續至4月21日(周日),每周二至周日開放;「蘭花之夜」僅於3月30日、4月5日、4月6日、4月12日、4月13日、4月19日和4月20日推出;地點為布朗士南方大道(Southern Blvd. )2900號。更多資訊可參考www.nybg.org/event/the-orchid-show-florals-in-fashion/。

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場,以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

蘭花展呼應「時尚花卉」主題,彰顯「花卉與自然,將是永遠的時尚」這一時代美學精神。(取自紐約植物園臉書)

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場,以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場,以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

蕾哈娜打造 美世藝術科技館

號稱「顛覆博物館體驗」的美世藝術科技館(Mercer Labs, Museum of Art and Technology),近日一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」,一探這座由歌壇天后蕾哈娜(Rihanna)幕後藝術家打造的沉浸式體驗展。美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成,以互動體驗模式為主,從視覺和聽覺效果上,為參觀者帶來身臨其境的體驗,以期重新定義藝術與科技的關係。

美世藝術科技館位於曼哈頓 下城精品折扣店21世紀百貨(Century 21),承包了其中3萬6000呎的空間,打造了15個截然不同的巨型空間,引進最新科技將參觀者的體驗全面升級。其中包括26呎高的投影儀、世界上僅三個的4D音效工作室、嵌入高價地板的36個聯合音箱等。美世藝術科技館每周七天開放,地點為曼哈頓21 Dey Street。更多資訊可參考https://reurl.cc/g41R47。

美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館Instagram) 美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館Instagram) 美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成,以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram) 美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成,以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram) 美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成,以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram)

解構巨星舞台 Es Devlin展

由全球知名藝術家Es Devlin推出的圖集展覽(An Atlas of Es Devlin),同樣為紐約市帶來一場全新的視覺盛宴。作為頂級舞台設計師,Es Devlin不僅為奧運會、超級盃、世博會等大型體育文化賽事設計現場舞美,還操刀聯合國總部、林肯中心、紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)的裝置藝術。

此次視覺展是Es Devlin的個人專題展,以互動科技模式,令公眾直接在百分百復刻的Es Devlin工作室中,體驗藝術家是如何為碧昂絲(Beyonce)、愛黛兒(Adele)、 女神卡卡(Lady Gaga)、愛爾蘭搖滾天團U2等,打造出史詩級「神級舞台」的。

展覽已於近日開幕,將持續至8月1日(周四),地點在曼哈頓91街東2號(2 East 91st Street)。更多資訊可參考https://reurl.cc/j3o93q。