我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

雨季上哪玩？紐約室內賞藝去 「蘭花T台」、「神級舞台」視覺展

記者張心／紐約報導
蘭花展呼應「時尚花卉」主題，彰顯「花卉與自然，將是永遠的時尚」這一時代美學精神。(取自紐約植物園臉書)
蘭花展呼應「時尚花卉」主題，彰顯「花卉與自然，將是永遠的時尚」這一時代美學精神。(取自紐約植物園臉書)

紐約市即將邁入春雨時節，根據氣象部門，本周末至本月中將有持續十餘天的小雨，紐約客的戶外娛樂生活因而將籠罩一層「陰霾」。雖然天公不作美，但室內項目卻可同樣豐富多彩。不僅備受矚目的年度蘭花秀開幕，極具視覺震撼的全新展覽也一一推出。紐約客可在其中徜徉觀賞，享受別樣的春日時光。

永遠的時尚 年度蘭花展

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園(New York Botanical Garden)登場，以國際時尚藝術為靈感，呼應「時尚花卉」主題(The Orchid Show: Florals In Fashion)，彰顯「花卉與自然，將是永遠的時尚」這一時代美學精神。由華裔設計師Olivia Cheng操刀，聯合另兩位知名設計師Hilary Taymour和Kristen Alpaugh一同推出，為參觀者打造「蘭花T台」的全新體驗。

三位設計師以秀場衣著、妝造為核心，將數千種蘭花裝置於其中，以期留下「戲劇卻完美」的視覺效果。除了白日的園區觀賞外，今年同樣也推出「蘭花之夜」(Orchid Nights)活動；年滿21歲的遊覽者，可以在夜賞蘭花香的同時品一杯特調美酒。

蘭花展將持續至4月21日(周日)，每周二至周日開放；「蘭花之夜」僅於3月30日、4月5日、4月6日、4月12日、4月13日、4月19日和4月20日推出；地點為布朗士南方大道(Southern Blvd. )2900號。更多資訊可參考www.nybg.org/event/the-orchid-show-florals-in-fashion/。

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植...
第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

蘭花展呼應「時尚花卉」主題，彰顯「花卉與自然，將是永遠的時尚」這一時代美學精神。...
蘭花展呼應「時尚花卉」主題，彰顯「花卉與自然，將是永遠的時尚」這一時代美學精神。(取自紐約植物園臉書)

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植...
第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植...
第21屆年度蘭花展近日於布朗士紐約植物園登場，以國際時尚藝術為靈感。(取自紐約植物園臉書)

蕾哈娜打造 美世藝術科技館

號稱「顛覆博物館體驗」的美世藝術科技館(Mercer Labs, Museum of Art and Technology)，近日一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」，一探這座由歌壇天后蕾哈娜(Rihanna)幕後藝術家打造的沉浸式體驗展。美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主，從視覺和聽覺效果上，為參觀者帶來身臨其境的體驗，以期重新定義藝術與科技的關係。

美世藝術科技館位於曼哈頓下城精品折扣店21世紀百貨(Century 21)，承包了其中3萬6000呎的空間，打造了15個截然不同的巨型空間，引進最新科技將參觀者的體驗全面升級。其中包括26呎高的投影儀、世界上僅三個的4D音效工作室、嵌入高價地板的36個聯合音箱等。美世藝術科技館每周七天開放，地點為曼哈頓21 Dey Street。更多資訊可參考https://reurl.cc/g41R47。

美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館In...
美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館Instagram)
美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館In...
美世藝術科技館一經推出便吸引新千禧世代青年爭相「打卡」。(取自美世藝術科技館Instagram)
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館I...
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram)
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館I...
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram)
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館I...
美世藝術科技館由15個實驗性展廳組成，以互動體驗模式為主。(取自美世藝術科技館Instagram)

解構巨星舞台 Es Devlin展

由全球知名藝術家Es Devlin推出的圖集展覽(An Atlas of Es Devlin)，同樣為紐約市帶來一場全新的視覺盛宴。作為頂級舞台設計師，Es Devlin不僅為奧運會、超級盃、世博會等大型體育文化賽事設計現場舞美，還操刀聯合國總部、林肯中心、紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)的裝置藝術。

此次視覺展是Es Devlin的個人專題展，以互動科技模式，令公眾直接在百分百復刻的Es Devlin工作室中，體驗藝術家是如何為碧昂絲(Beyonce)、愛黛兒(Adele)、 女神卡卡(Lady Gaga)、愛爾蘭搖滾天團U2等，打造出史詩級「神級舞台」的。

展覽已於近日開幕，將持續至8月1日(周四)，地點在曼哈頓91街東2號(2 East 91st Street)。更多資訊可參考https://reurl.cc/j3o93q。

此次視覺展是Es Devlin的個人專題展，百分百復刻其工作室。(取自An At...
此次視覺展是Es Devlin的個人專題展，百分百復刻其工作室。(取自An Atlas of Es Devlin官網)
此次視覺展是Es Devlin的個人專題展，百分百復刻其工作室。(取自An At...
此次視覺展是Es Devlin的個人專題展，百分百復刻其工作室。(取自An Atlas of Es Devlin官網)
全球知名藝術家Es Devlin推出圖集展覽，為紐約市帶來一場視覺盛宴。(取自A...
全球知名藝術家Es Devlin推出圖集展覽，為紐約市帶來一場視覺盛宴。(取自An Atlas of Es Devlin官網)
全球知名藝術家Es Devlin推出圖集展覽，為紐約市帶來一場視覺盛宴。(取自A...
全球知名藝術家Es Devlin推出圖集展覽，為紐約市帶來一場視覺盛宴。(取自An Atlas of Es Devlin官網)

曼哈頓 布朗士 紐約市

上一則

賓州華人僑團聯盟龍年春節聯歡宴會 暨第四屆新領導班子就職典禮

下一則

紐約客談╱選戰起跑 珍惜寶貴的一票

延伸閱讀

劉醇逸籲增加免費公車 應對堵車費

劉醇逸籲增加免費公車 應對堵車費
布碌崙今年將開辦一所巴德學校

布碌崙今年將開辦一所巴德學校
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵