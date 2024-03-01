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周末好去處／「她很棒」女性運動月

記者張心／紐約報導

「她很棒」女性運動月

為了慶祝全美女孩和婦女運動月，紐約市府將從2日(周六)起，推出「她很棒」(National Girls & Women in Sports Day: She's on Point)系列免費體育活動，並持續至17日(周日)結束。「她很棒」歡迎各年齡段的女性參與，一同進行籃球、排球、足球、舞蹈等體育項目，也包括藝術、手工製作等體驗，還可領取襯衫、背包等免費贈品。活動地點將分別於曼哈頓、布碌崙、布朗士、史泰登島舉辦，感興趣的民眾可參考www.nycgovparks.org/events/shes-on-point

紐約國際兒童電影展

第27屆紐約國際兒童電影展(New York International Children's Film Festival)將於2日(周六)拉開帷幕，持續至17日(周日)結束，展映數十部來自全球的兒童電影。該電影節展為北美規模最大、最負盛名的青少年電影節，今年有七部美國及國際兒童電影，選擇在此期間進行首次放映，包括獲得奧斯卡提名的「機器人之夢」(Robot Dreams)、榮獲坎城影展提名的「琳達的小雞」(CHICKEN FOR LINDA!)等。更多資訊可查詢https://nyicff.org/

紐約市啤酒周

一年一度的紐約市啤酒周(New York City Beer Week)將在本周末繼續「狂歡」，於3日(周日)晚間11時55分落下帷幕。全市的啤酒愛好者可以共聚一堂，一同品嚐來自全球65家釀酒廠的百餘種啤酒產品。除了備受大眾喜愛的啤酒之外，也有多種非酒精飲料參與展覽，以及十餘種「下酒菜」供食客品嚐。每位參與的現場民眾，都可無限量享受每種啤酒品類的5盎司樣品。地點在布碌崙(布魯克林)34街51號，更多資訊請查詢www.nycbrewed.com/

中央公園的四季畫展

紐約市立博物館(Museum of the City of New York)本周推出「中央公園的四季」(Four Seasons of Central Park)畫展，將持續至6月16日(周日)結束。

展覽由紐約藝術家布羅森(Frederick Brosen)創作，展出其多幅以中央公園為靈感的標誌性水彩畫作品，記錄紐約市的春夏秋冬。更多信息，可參考www.mcny.org/exhibition/four-seasons-central-park

紐約市 中央公園 布碌崙

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