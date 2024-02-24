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陳昱愷「海風」攝影展聚焦廈門 美華藝術協會展出

記者范航瑜／紐約報導
陳昱愷在廈門出生長大，18歲離開家鄉到北京求學。對南方的思念貫穿於他在大學的日子裡。(記者范航瑜／攝影)
陳昱愷在廈門出生長大，18歲離開家鄉到北京求學。對南方的思念貫穿於他在大學的日子裡。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會，即日起將呈獻華裔藝術家陳昱愷的攝影展「海風」，一場聚焦於廈門都市化過程中的深刻觀察。該展覽不僅記錄了這座城市在宗教和歷史變遷中的獨特狀態，也探討了個人與家園之間的情感紐帶。

陳昱愷在廈門出生長大，18歲離開家鄉到北京求學。對南方的思念貫穿於他在大學的日子裡。「我認為南方具有一種獨特的南方性，例如一些我從小耳濡目染的循環往復的神靈崇拜，這些都是在北方看不到的，」陳昱愷說。2020年，他接到媽媽電話，得知家鄉聚落即將面臨拆遷。失落懷舊之餘，他也萌生了啟動這個項目的決定。「我希望在這些熟悉的場景與記憶被永久抹去之前，通過攝影留下它們的影像紀錄。」

「海風」這個項目名稱，源自陳昱愷對於家鄉海島的情感。對於他來說，海風不僅僅是自然現象，更是連接著他童年記憶和家鄉變遷的紐帶。「海風影響著廈門的整個氣候。天氣變冷了，家人會說這是海風颳過來了。天氣變得潮濕，家人也會說是因為海風。」陳昱愷表示。陳昱愷以「海風」為意象，隱喻從最細微的變化到城市的巨變。

其中一幅描繪了他小姨家客廳的場景，神龕與掃地機器人共處同一空間內，展現了傳統與現...
其中一幅描繪了他小姨家客廳的場景，神龕與掃地機器人共處同一空間內，展現了傳統與現代的碰撞。(記者范航瑜／攝影)
陳昱愷表示可能是某個小女孩的作業。當時房子面臨拆遷，但這個模型被遺落了下來，已經...
陳昱愷表示可能是某個小女孩的作業。當時房子面臨拆遷，但這個模型被遺落了下來，已經積了厚厚一層灰。(記者范航瑜／攝影)

展出的照片裡，其中一幅描繪了他小姨家客廳的場景，神龕與掃地機器人共處同一空間內，展現了傳統與現代的碰撞。另一幅則是他在即將被拆除的大樓中發現的一間房屋模型。陳昱愷表示可能是某個小女孩的作業。當時房子面臨拆遷，但這個模型被遺落了下來，已經積了厚厚一層灰。模型設計裡採用了鐵塔等西方元素。這讓陳昱愷想起廈門，在城市化過程中受到西方文化和審美的影響，同時也遺失了一些原有的風貌。

陳昱愷目前為該項目創作了了40多張作品，目前僅展出其中十餘張。據他介紹，這個項目目前還在進行當中。展覽中一些照片就是他今年1月回家剛拍的。本次展覽於即日起展出至3月9日(周六)。

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