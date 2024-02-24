皇后學院藝術展 陶藝、插畫…8員工秀多元創作

「OUT OF OFFICE」藝術展吸引多位藝術愛好者交流探討。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市 立大學(CUNY)皇后學院(Queens College)的員工，於近日在校內舉辦「OUT OF OFFICE」藝術展。八位員工藝術家將他們30件創意作品匯聚在一起，包括攝影、雕刻、陶藝、插畫等，旨在為學校藝術系提供支持以及促進藝術愛好者之間的交流和探討。此次展覽得到皇后學院藝術系、Klapper Hall以及藝術部門員工的共同策畫與支持。

華裔黃智洪創作的「Om Nom」，耗時兩個月打造，由陶瓷和混合介質製作而成，希望透過作品引發人們對善與惡的思考。(記者邢易霖 / 攝影)

從小出生在美國的華裔 黃智洪(Alex Wong)是一名雕塑愛好者，熱衷製作三維作品。作為參展藝術家之一，他帶來的其中一幅作品是「Om Nom」，耗時兩個月打造，由陶瓷和混合介質製作而成。對黃智洪而言，這不僅是一個作品的完成，也是他多年陶藝製作經驗的一種積累與體現。

他介紹作品包含幾個小士兵與怪獸的陶瓷造型，並提出了一個引人深思的問題：「想像一下，這些士兵為何與怪獸戰鬥？他們是否都經歷了一些深刻的事件？」他表示，士兵所面對的怪物並不總是邪惡的，其實取決於如何看待人性的善惡，他期望這件作品能引發大家對善惡的思考。

韓裔藝術家Stephanie Lee的作品「Helper」探討女性身分及其內涵。(記者邢易霖 / 攝影)

韓裔 藝術家Stephanie Lee的作品「Helper」探討女性身分及其內涵，該作品由亞麻布、松黑、天然礦物顏料、彩色顏料、鉛筆和墨水組成。畫上的「蛇」名為烏洛波洛斯(Ouroboros)，源於古希臘文化符號，蛇咬住自己的尾巴，形成閉環，具有「重生」的寓意。

同時，畫中的「鑽石」象徵著即便經歷極端的熱力和壓迫，也能變得堅不可摧。她的創作靈感源自婚後全心投入家務的日子，期間她意識到自己的日常勞作與個人才華並無關聯，面對生活中屢遭不公，她希望通過這幅作品為女性發聲，鼓勵她們抵禦社會壓力，賦予自己獨特的光芒與力量。

此外，還有幾位插畫、繪畫家在現場與藝術愛好者做交流，他們分享，藝術創作根植於個人的想像力和熱情。除了日常工作，個人的經歷和體驗同樣能孕育出富有創意的藝術作品，每一件作品都是對其生命故事的獨特詮釋。