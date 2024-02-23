春天將至…一起來學做楓糖漿 品嘗新鮮美味

據文字記載，北美的原住民們在1609年就懂得如何製作楓糖漿，首先是收集楓樹的汁液，這種汁液在晚冬到早春之間流動，之後將其加熱到煮沸，使汁液濃縮成糖漿，最後進行過濾到淨化。而白橡樹農場幾乎還原來了這一古老的製作過程。(取自白橡樹農場官網)

楓糖漿在美國的魅力無可置疑，無論是配上鬆軟的鬆餅、冰涼的冰淇淋，甚至是香脆的培根，加上一點楓糖漿都能讓味蕾瞬間陶醉。然而，楓糖漿之所以受歡迎，除了其美味之外，還在於其天然純淨，這種幾乎未經加工的液體直接從楓樹中提取，經過極少的加工即可端上餐桌，讓人們品嘗到大自然的恩賜。每年的3月，正值楓糖漿的季節，紐約州 各個農場和景點都會向公眾開放，讓人們一窺楓糖漿的製作過程，並親自品嘗新鮮的楓糖漿。

白橡樹農場(White Oak Farm)

距離紐約一個小時的白橡樹農場(White Oak Farm)，歷史可以追溯到19世紀，這片占地廣闊的農場坐落在小山丘上，俯瞰克羅登水庫(Croton Reservoir)，可謂風景如畫。目前的主人在上世紀70年代接手，讓這座當時垂垂老矣的農場重新煥發光輝，成了擁有2400棵可採集鋒糖漿的楓樹農場，每年製作上萬加侖的楓糖漿。

據文字記載，北美的原住民 們在1609年就懂得如何製作楓糖漿，首先是收集楓樹的汁液，這種汁液在晚冬到早春之間流動，之後將其加熱到煮沸，使汁液濃縮成糖漿，最後進行過濾到淨化。而白橡樹農場幾乎還原來了這一古老的製作過程。

每當2月底、3月初，這座農場的主人們就要為採取楓樹液做準備；今年3月16日和3月23日的兩個周末，白橡樹農場將會舉辦楓糖漿周末活動，民眾可一起學習如何抽取楓樹汁、如何進行後續處理，以及參觀農場和品嘗美味的早餐。該活動每年都人滿為患，如果想參加，民眾可提早預訂。

白橡樹農場位於約克敦高地(Yorktown Heights)的680 Croton Lake Rd，預定網址為http://www.whiteoakfarm1.com。

白橡樹農場位於約克敦高地(Yorktown Heights)的680 Croton Lake Rd。(取自白橡樹農場官網)

科里的糖屋(Corey's Sugar Shack)

相較而言，科里的糖屋(Corey's Sugar Shack)是一座規模較小的家庭楓樹農場，但農場主夫婦對楓糖漿的見解頗多，認為「楓糖漿不僅僅只能倒在鬆餅上」，於是他們用自產的楓糖漿，獨創了很多獨特的風味，比如楓糖肉桂、蒜味楓糖、辣椒楓糖；為了讓楓糖漿可以進入正餐，還有楓糖燒烤醬、楓糖奶油、楓糖蒜粉和辣楓糖芥末等，都可以讓你感受到楓糖漿的另一片天地。

科里的糖屋(Corey's Sugar Shack)是一座規模較小的家庭楓樹農場，但農場主夫婦對楓糖漿的見解頗多。(取自科里的糖屋官網)

農場主夫婦對於前來參觀的孩子們總是非常耐心，甚至親自讓他們嘗試採取樹汁，孩子可以了解楓糖漿的製作過程，學習有關自然科學、地理和文化歷史的知識，最後還能品嘗新鮮的楓糖漿，了解食物的來源和價值。

科里的糖屋位於高地(Highland)的105 Hawley's Corners Road，楓糖漿之旅同樣在3月16日、17日、23日和24日向公眾開放，門票僅為五元，五歲以下兒童免費，更多信息可致電(845)706-2484。

科里的糖屋農場主夫婦對於前來參觀的孩子們總是非常耐心，甚至親自讓他們嘗試採取樹汁。(取自科里的糖屋官網)

列星頓糖果店(Lexington Candy Shop)