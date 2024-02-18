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布碌崙慶新春猜燈謎 近200家庭冒雪同歡

記者劉梓祁／紐約報導
王雪梅攜八歲兒子到場解題。(記者劉梓祁／攝影)
王雪梅攜八歲兒子到場解題。(記者劉梓祁／攝影)

作為布碌崙(布魯克林)8大道最受歡迎的春節活動之一，紐約親子互助會於17日在愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦「慶新春，猜燈謎」活動，吸引近200個家庭到場參與，紛紛解題贏取精美獎品；然而，由於紐約市當日凌晨有降雪，積雪與陰天導致本次活動人數較往年大幅減少。

親子互助會辦燈謎會，提供過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，提供過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)

親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)

據親子互助會負責人黃妮可介紹，本次新春燈謎會總計準備有過千道中英文燈謎，其被掛滿公園林間小路的兩側，因同時具備益智和娛樂效果，每年都吸引大量華人家庭帶孩子前來參加。規則顯示，凡成功解除謎語便可領取禮品，包括文具和居家用品等。儘管如此，往年活動均可吸引數百人參加。

楊女士攜八歲女兒到場解題。(記者劉梓祁／攝影)
楊女士攜八歲女兒到場解題。(記者劉梓祁／攝影)

親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)

但由於天氣不佳，再加上積雪以及融雪後的汙水，本年到場人數大幅減少，不過也有熱情的家長仍然帶著孩子到場感受傳統文化。

親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)

親子互助會辦燈謎會，過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)

帶八歲兒子到場的王雪梅表示，因猜燈謎是自己孩提時期最喜愛的活動之一，但海外卻難得有同樣的機會予下一代華人，所以帶孩子體驗並學習中華文化的豐富內涵。

親子互助會辦燈謎會，過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，過千道中英文燈謎。(記者劉梓祁／攝影)

當日亦是王雪梅兒子的八歲生日，她說，能在這樣有意義的日子裡與孩子共同答題，不僅是雙重喜悅，也是在快節奏和高科技的時代中，保留傳統文化和家庭溫暖。

親子互助會辦燈謎會，新一代感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，新一代感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)

帶八歲女兒參加活動的楊女士則說，透過活動不僅能讓兒女感受春節氣氛和了解中華文化，還能增進母女之間的關係，且孩子非常興奮。

親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)
親子互助會辦燈謎會，家長攜孩感受傳統文化。(記者劉梓祁／攝影)

楊女士表示，她目前上二年級的女兒獨立解答了很多謎題，包含中文和英文，過程中還學習到很多知識，對成長非常有幫助。同時到場的還有州參議員曲怡文(Iwen Chu)辦公室等。

華人 親子 布碌崙

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