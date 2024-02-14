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情人節 買花、買禮物、抓娃娃各擁浪漫

記者高雲兒／紐約報導
在位於38大道的M Flower花店內，地上擺滿了已經訂出的花束。(記者高雲兒／攝影)
在位於38大道的M Flower花店內，地上擺滿了已經訂出的花束。(記者高雲兒／攝影)

紐約的情人節前夕13日，儘管大雪紛飛，但皇后區法拉盛的情侶們依然保持著浪漫的心情，用各種方式慶祝這個特別的節日。從各式顏色的玫瑰到各類玩具和娃娃，都為這個情人節增添了一絲浪漫和趣味。

在位於38大道的M Flower花店內，地上擺滿了已經訂出的花束。(記者高雲兒／...
在位於38大道的M Flower花店內，地上擺滿了已經訂出的花束。(記者高雲兒／攝影)

在位於38大道的M Flower花店內，地上擺滿了已經訂出的花束，只待送出或客人來取。店內的工作人員表示，最受歡迎的除了傳統的紅玫瑰外，還有個性十足的黑玫瑰和浪漫的星空藍，「這幾款玫瑰在這幾天都被訂得很多，銷售均價大概在100多到200元」。

在新一洲洋參店旁的花攤前，老闆表示，因為當天下雪，生意並不是很好，但訂單依然不少...
在新一洲洋參店旁的花攤前，老闆表示，因為當天下雪，生意並不是很好，但訂單依然不少，「買38元到70元花束的人最多」。(記者高雲兒／攝影)

顧客陳小姐和她的先生一同來到店內，本打算買紅玫瑰的她被藍色玫瑰吸引，最終買下了一束。陳小姐表示，即使她和先生已經結婚多年，仍舊保持著過情人節的習慣，「這是我們的儀式感」。

在新一洲洋參店旁的花攤前，不僅有華裔客人，還有一些外族裔客人。(記者高雲兒／攝影...
在新一洲洋參店旁的花攤前，不僅有華裔客人，還有一些外族裔客人。(記者高雲兒／攝影)

在新一洲洋參店旁的花攤前，不僅有華裔客人，還有一些外族裔客人。老闆表示，因為當天下雪，生意並不是很好，但訂單依然不少，「買38元到70元花束的人最多」；除了平常都有的紅玫瑰和藍玫瑰，老闆說當天擺出了罕見的黑玫瑰，在單價裡算是最貴的，「12支花要98元，但是訂的人很多」。

位於41大道的Teso X店經理表示，由於最近的節日季節，店內的銷量一直不錯。(...
位於41大道的Teso X店經理表示，由於最近的節日季節，店內的銷量一直不錯。(記者高雲兒／攝影)

除了傳統的鮮花銷售，也有不少情侶選擇去購買禮物和娃娃。位於41大道的Teso X店經理表示，由於最近的節日季，店內商品的銷量一直不錯。她指出，男生買情人節禮物時，大多選擇可愛的、粉嫩的娃娃，而女生則會給男朋友挑選「鋼彈」(高達)模型。她解釋道，大多數前來消費的都是年輕人，因此消費額通常在百元以內。

位於41大道的Teso X店經理表示，由於最近的節日季節，店內的銷量一直不錯。(...
位於41大道的Teso X店經理表示，由於最近的節日季節，店內的銷量一直不錯。(記者高雲兒／攝影)

在新世界二樓的抓娃娃機前，有民眾玩得不亦樂乎，李小姐說，雖然她和她的女生朋友目前都是單身，但是抓娃娃仍然是她的最愛，「就算沒有另一半，也可以和好朋友一起度過情人節」。

法拉盛 8大道 皇后區

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