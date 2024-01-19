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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

周末好去處／與孩子學習電影特效

記者鄭怡嫣／紐約報導

Take Two Film Academy將在20日(周六)上午10時30分至11時30分間，在曼哈頓西61街227號的西區中學內(the West End Secondary School)，舉辦一場針對孩子們的電影特效互動介紹會，五至17歲的孩童及青少年均可參加，學習從梅里愛(George Méliès)「月球旅行記」直至當代電影的製作技巧，了解軟件是如何幫助製造影像的魔法，以及一些在家中就可以做出的視覺特效。活動免費，12歲及以下的孩子必須由成年人陪同，有意者需至https://urlis.net/3dmhzrvf提前註冊。

夜遊展望公園

紐約城市公園管理員(NYC Parks Urban Park Rangers)將在20日下午4時至5時30分間，在日落之後帶領家庭環繞展望公園公園湖泊(Prospect Park Lake)進行徒步遠足，在夜晚探索和體驗展望公園的美景和自然的迴響。活動免費，地點為布碌崙(布魯克林)園邊大道(Parkside Ave.)交南湖駕道(South Lake Drive)的展望公園，更多信息，可瀏覽紐約市公園局網站https://www.nycgovparks.org/parks/B073/events/。

野生動物觀察記

紐約城市公園管理員將在21日(周日)上午11時至中午12時，在史泰登島布魯克菲爾德公園(Brookfield Park)舉辦一場徒步活動，了解像鳥類、松鼠、花栗鼠等動物是如何在寒冷和雪地中生存，在這一教育性質的觀察冒險活動結束以後，還將有相關的遊戲及互動環節。活動免費，公園的地址為基爾路(Arthur Kill Road)交克菲爾德大道(Brookfield Ave.)，更多信息，可瀏覽紐約市公園局網站https://www.nycgovparks.org/parks/B073/events/。

大理石花紋紙工作坊

位於史泰登島的里士滿小鎮歷史協會(Historic Richmond Town)，將於21日中午12時，在Clarke大道441號的場館內舉辦大理石花紋紙工作坊，在教育團隊的指導下，參與者們將學習創作獨一無二的大理石花紋紙(marbled paper)印刷藝術。參與者將瀏覽博物館收藏的大理石紙，並在工作坊中製作可以帶回家的印刷品。活動收費10元，適合成年人及七歲及以上的參與者，更多詳情，請至網站https://www.historicrichmondtown.org/events/。

紐約市 史泰登島 布碌崙

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