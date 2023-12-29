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周末好去處／辭舊迎新 布碌崙展望公園跨年煙火秀

記者許君達／紐約報導

除了自由女神像附近的煙火施放點外，住在紐約市東部和長島的市民也可以在跨年夜前往布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)。在辭舊迎新的午夜時分，公園北端的大軍廣場(Grand Army Plaza)將會燃起煙火慶賀新年。而在煙火開始前的12月31日當晚10時開始，Quintessential Playlist還將為現場觀眾獻上精采的現場音樂表演。展望公園煙火秀免費開放，公眾無須購票或預約。

★跨年夜單車騎行

由再生城市空間博物館(Museum of Reclaimed Urban Space)發起，歡迎單車騎士或輪滑愛好者參與。活動路線從布碌崙大軍廣場開始，經威廉斯堡橋進入曼哈頓，經華盛頓廣場公園(Washington Square Park)和麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，最終於跨年時刻前後到達位於中央公園內的貝爾維德城堡(Belvedre Castle)，並在終點舉行餘興派對。活動時間從晚9時15分起，午夜結束，沿途共設四個集合地點和出發時間，分別是大軍廣場(晚9時15分)、威廉斯堡橋布碌崙端(晚10時)、華盛頓廣場公園凱旋門下(晚10時15分)和麥迪遜廣場公園靠近熨斗大廈一側(晚10時30分)。

★英伍德山史前遺跡探尋

英伍德山(Inwood Hill)位於曼哈頓島最北端，是整個島嶼上唯一還存有原始生境的地方。在12月31日，市公園局的護林員將帶領市民深入探索英伍德山公園，觀察史前時代的地貌，包括哈林河邊的泥炭地以及冰河時代冰川留在岩石表面的擦痕等，還會介紹史前不同地質時代可能曾經生存在這裡的生物物種。活動免費參加，時間為12月31日(周日)下午1時至2時，集合地點位於海員大道(Seaman Ave)交伊沙姆街(Isham St)的公園入口處，近地鐵A線英伍德-207街站。

★紅鉤農場堆肥體驗

紐約市已通過立法，要求在不久的將來全面推行有機垃圾回收堆肥的要求。雖然在家庭處理垃圾時會增加一些分類的麻煩，但堆肥措施對再生資源的製造和垃圾填埋總量的減少都有著重要的意義。位於布碌崙的紅鉤(Red Hook)農場與市府堆肥項目和公益機構大再生(Big Reuse)聯合舉辦體驗活動，邀市民體驗堆肥工人的工作與成就感，可參與的活動包括建造新肥堆、通氣、除草、覆膜等。活動免費，時間為本月30日(周六)上午10時至下午1時，地點布碌崙奧策戈街(Otsego St)103號。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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