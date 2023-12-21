楊德昌影展12/22林肯中心登場 將放映多部修復版經典

余為鄭導演的「1905年的夏天」，是楊德昌生平首次參與編劇的電影作品，此前很少展映，本次將出現在林肯中心的銀幕上。(國家電影及視聽文化中心提供)

紐約林肯中心將從12月22日(周五)至明年1月4日(周四)舉辦「渴望／指望：楊德昌影展」。 「台灣新電影」先驅楊德昌(Edward Yang)的八部長片和一部短片，將在影展期間與紐約觀眾見面，其中「新台北三部曲」中的第二部作品「麻將」將以全新的4K修復版上映。

楊德昌1947年生於上海，後成長於台北，1970年代在美國求學，輾轉於工程與藝術多個學科。1982年，楊德昌憑藉作品「光陰的故事」一砲而紅，被公認為「台灣新電影」的先驅之一，與侯孝賢 齊名。與侯孝賢相比，楊德昌更關注台灣經濟騰飛年代的都市生活，鏡頭所至，細膩地描繪了城市中產階層在水泥森林中的感情生活與生存困境。

在本次影展上映的楊德昌經典作品包括「海灘的一天」(That Day, on the Beach)、「青梅竹馬」(Taipei Story)、「恐怖分子」(Terrorizers)、「牯嶺街少年殺人事件」(A Brighter Summer Day)、「獨立時代」(A Confucian Confusion)以及在坎城影展 上拿下大獎的「一一」(YiYi)等。其中比較特別的是「麻將」(Mahjong)。國家電影暨視聽文化中心說，由於本片的原始膠片在入庫時已存在霉斑、水漬以及酸縮等問題，後經修復，得以以高畫質重新呈現。

此外，由楊德昌參與編劇，但後來未能在台灣發行的一部傳奇短片「1905年的夏天」本次也會上映。而在成名作「光陰的故事」(In Our Time)中，還會將楊德昌生前未能完成的遺作「風」(The Wind)的部分編入，值得影迷期待。

參展每部影片的成人票價17元、學生及長者票14元，林肯中心會員票價12元，放映時間從下午12時30分至晚9時不等。查詢時間詳情及購票登錄https://reurl.cc/E4726k。