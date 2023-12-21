我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

楊德昌影展12/22林肯中心登場 將放映多部修復版經典

記者許君達／紐約報導
余為鄭導演的「1905年的夏天」，是楊德昌生平首次參與編劇的電影作品，此前很少展映，本次將出現在林肯中心的銀幕上。(國家電影及視聽文化中心提供)
余為鄭導演的「1905年的夏天」，是楊德昌生平首次參與編劇的電影作品，此前很少展映，本次將出現在林肯中心的銀幕上。(國家電影及視聽文化中心提供)

紐約林肯中心將從12月22日(周五)至明年1月4日(周四)舉辦「渴望／指望：楊德昌影展」。 「台灣新電影」先驅楊德昌(Edward Yang)的八部長片和一部短片，將在影展期間與紐約觀眾見面，其中「新台北三部曲」中的第二部作品「麻將」將以全新的4K修復版上映。

楊德昌1947年生於上海，後成長於台北，1970年代在美國求學，輾轉於工程與藝術多個學科。1982年，楊德昌憑藉作品「光陰的故事」一砲而紅，被公認為「台灣新電影」的先驅之一，與侯孝賢齊名。與侯孝賢相比，楊德昌更關注台灣經濟騰飛年代的都市生活，鏡頭所至，細膩地描繪了城市中產階層在水泥森林中的感情生活與生存困境。

在本次影展上映的楊德昌經典作品包括「海灘的一天」(That Day, on the Beach)、「青梅竹馬」(Taipei Story)、「恐怖分子」(Terrorizers)、「牯嶺街少年殺人事件」(A Brighter Summer Day)、「獨立時代」(A Confucian Confusion)以及在坎城影展上拿下大獎的「一一」(YiYi)等。其中比較特別的是「麻將」(Mahjong)。國家電影暨視聽文化中心說，由於本片的原始膠片在入庫時已存在霉斑、水漬以及酸縮等問題，後經修復，得以以高畫質重新呈現。

此外，由楊德昌參與編劇，但後來未能在台灣發行的一部傳奇短片「1905年的夏天」本次也會上映。而在成名作「光陰的故事」(In Our Time)中，還會將楊德昌生前未能完成的遺作「風」(The Wind)的部分編入，值得影迷期待。

參展每部影片的成人票價17元、學生及長者票14元，林肯中心會員票價12元，放映時間從下午12時30分至晚9時不等。查詢時間詳情及購票登錄https://reurl.cc/E4726k。

侯孝賢 坎城影展

上一則

紐約客談／限制攔檢無助打擊犯罪

下一則

佛光山道場走訪皇后區醫院 為兒童送玩具

延伸閱讀

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開
金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 感性致謝侯孝賢

金馬60／蕭雅全「老狐狸」奪最佳導演 感性致謝侯孝賢
楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」
楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元