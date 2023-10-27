周末好處去／萬聖節狗狗遊行

10月底將會迎來相當多的萬聖節 主題活動，於曼哈頓西村舉行的華盛頓廣場公園萬聖節狗狗遊行(Washington Square Park Dog Parade Halloween)，讓寵物愛好者能夠給狗狗們穿上可愛有趣的服裝爭奇鬥艷，飼主本身也會變裝同樂，給大眾帶來許多歡樂，屆時贏得最佳變裝獎的主人和狗狗還可將大獎抱回家。遊行將於28日(周六)中午12時舉行，地址是Washington Square Park。若當日下雨則改期至29日(周日)，有意報名參與的主人須在上午11時便抵達現場。

★皇后區 夜市

至今舉辦已有八年的皇后區夜市(Queens Night Market)是紐約市頗受歡迎、也是規模最大的美食節之一，將在28日(周六)迎來入冬前的最後一場活動，來自不同國家、包羅萬象的小吃吸引紐約客和外地旅客，美食家們可別錯過了；除美食外，現場也有藝術家的精品販賣、音樂表演及DJ播放音樂，每人須付五元入場，時間是下午5時至凌晨12時，地點位於可樂娜公園的紐約科學館(Hall of Science)附近，更多資訊網站：Queensnightmarket.com。

始於1991年的「紐約現代藝術版畫展」(Fine Art Print Fair)，每年都能吸引大量藝術迷、藏家和學者前來朝聖，2023年有超過90個國際現代版畫銷售協會(IFPDA)的會員畫廊參與，參展商有來自紐約本地與歐洲多國。該畫展將從26日(周四)起至29日(周日)在曼哈頓中城賈維茨中心(Javits Center)舉辦，更多詳情，可查詢fineartprintfair.org。

★貝瑞吉萬聖節活動

由布碌崙(布魯克林)貝瑞吉商改區攜手當地家長舉辦的「5大道萬聖節」活動，邀請家長帶領兒童穿著創意服飾參與，當日除將封街搭建充氣屋、遊樂設施外，還有南瓜繪畫手工、歌舞表演、兒童遊戲、鬼屋卡車等，一行人隨後也將一起到當地餐廳「不給糖就搗蛋」(Trick-or-treating)，孩子們將留下難忘的回憶；活動將於28日(周六)下午3時至晚8時舉行，主辦方將封鎖5大道75至85街，入場免費，詳情可參考brooklynbridgeparents.com/halloween-festival-in-bay-ridge-saturday-10-28/。