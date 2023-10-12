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秋意濃戀楓紅 美東賞景攻略

記者張心／紐約報導
大熊山即將到紅葉怒放期，滿山楓葉紅黃交錯。(記者張心／攝影)
大熊山即將到紅葉怒放期，滿山楓葉紅黃交錯。(記者張心／攝影)

天氣轉涼，美東的秋天悄然而至，滿山的楓葉漸紅，吸引無數旅客啟程前往。若說哪裡的秋色最美，紐約北部接壤加拿大的佛蒙特州(Vermont)，憑藉其未被工業化開墾、完整保留自然原貌的廣袤山色，榮獲全美秋遊觀景榜首。而距離紐約市不遠，坐落於上州的大熊山(Bear Mountain)、七星湖(Seven Lakes Drive)、沙瓦克山(Shawangunk Mountains)等地，也以各具特色的秋景，成為紐約客心中的觀景勝地。

夢鄉農場 達全紅峰值

由於地理位置不同，佛蒙特州的楓葉比紐約上州轉紅稍早，今年從10月初開始漸紅，預計在本周中旬達到鼎盛期，紐約州則預計在10月底和11月初進入「全紅」峰值。耐不住等待的紐約州和新澤西州居民，近期已紛紛驅車到佛蒙特州踏秋，導致當地住宿、餐館、超市爆滿，著名觀景點「夢鄉農場」(Sleepy Hollow Farm)甚至宣布暫時關閉到10月中旬，以保證當地人的生活不被影響。

「網紅小鎮」斯托(Stowe)同樣人滿為患，10月的天氣轉涼、小雨陣陣，不少遊客就地避雨，一間間不足30坪的咖啡館、小超市、紀念品商店…擠滿了人潮，使嘈雜的街景和山谷的寧靜形成鮮明的對比。而其中矗立的斯托教堂(Stowe Community Church)，則好似一道界線，畫開人間與自然的距離。慕名而來的遊客也愛極這場景，爭相到可以遠眺教堂與群山的憑欄拍照，留下自己與佛蒙特群山的難忘瞬間。地址：232 Mountain Rd, Stowe, VT 05672。

斯托教堂好似一道界線，劃開人間與自然的距離。(記者張心／攝影)
斯托教堂好似一道界線，劃開人間與自然的距離。(記者張心／攝影)

佛蒙特州未被工業化開墾，完整保留自然原貌的廣袤山色。(記者張心／攝影)
佛蒙特州未被工業化開墾，完整保留自然原貌的廣袤山色。(記者張心／攝影)
佛蒙特秋景美妙，彩虹伴著藍天出現。(記者張心／攝影)
佛蒙特秋景美妙，彩虹伴著藍天出現。(記者張心／攝影)
佛蒙特秋意漸濃。(記者張心／攝影)
佛蒙特秋意漸濃。(記者張心／攝影)

高空滑索 享壯麗遼闊

想要俯瞰楓葉開遍滿山的壯麗風光，位於斯托山脈的高空滑索(Stowe Mountain Gondola SkyRide)是當地最負盛名的不二之選。每年僅開放半年的高空滑索，今年從6月17日至10月15日運營，每天從上午10時營業至下午4時30分，引得想看楓葉的旅客，都聚集在近期前往，把安靜的山脈「圍剿」得水泄不通，偌大的停車場也早早達到載客限額。

上周末與即將到來的本周末是楓葉鼎盛期，排隊等待上纜車的平均時間已達到一小時左右，遊客們身著大衣棉襖排著長隊等待在山間的冷風中。單程15分鐘的高空滑索運行平緩，慢慢抬高的趨勢使全山的風貌在遊客眼前逐漸展開，繼而從一棵棵的楓樹變為一望無際的遼闊天地，看盡滿山怒放的紅葉。

高空滑索也是身障人士、老人、小孩、寵物皆宜的項目，乘坐纜車到達山頂後，那裡有提供餐飲熱食的餐廳，方便輪椅的道路，可遠觀群山的免費舒服座椅、還有為愛拍照的遊客提供的觀景台…詳情可參考：https://reurl.cc/L6WMn4；地址：7416 Mountain Road Stowe, VT 05672。

想要俯瞰楓葉開遍滿山的壯麗風光，位於斯托山脈的高空滑索是不二之選。(記者張心／攝...
想要俯瞰楓葉開遍滿山的壯麗風光，位於斯托山脈的高空滑索是不二之選。(記者張心／攝影)
纜車登頂後是一望無際的遼闊天地。(記者張心／攝影)
纜車登頂後是一望無際的遼闊天地。(記者張心／攝影)

3步道 俯瞰紅黃交錯

紐約上州處於哈德遜河谷地區，同樣為難以遠行的遊客提供踏秋賞點。從紐約市驅車一小時，便可來到耳熟能詳的大熊山，無論是想要從山地的湖泊攀登，還是開車直至山頂，大熊山頂的眺望塔都是遊客賞秋的好去處。

本周的大熊山即將到紅葉怒放期，滿山楓葉紅黃交錯。只見全山共分為紅色、黃色、白色三條步道，其中，紅色為最難道路，白色為中等難度，黃色為簡易難度，遊客可以選擇最適宜自己的步調上山。根據官方建議，旅客的平均登山時間為兩小時，山上沒有洗手間，可以在停車場做好準備再登山觀景。詳情可參考：https://parks.ny.gov/parks/bearmountain/。

紐約上州 佛蒙特州 步道

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