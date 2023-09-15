在森林微光中醒來 享受豪華露營

座落於自然風光之間的露營地。(取自Ithaca Firelight Camps網頁)

近幾年以免自帶帳篷及裝備的「豪華露營」(Glamping)式的旅遊型態開始風靡起來，業者推出多種風格和選擇的住宿，遊客可以享受愜意、貼近大自然的假期，又無需為露營準備傷透腦筋；擁有好山好水、自然風光的紐約上州是不少人會選擇的露營地，但若沒有條件開車前往，紐約市 仍有幾處住宿可以給予不同特色的露營體驗。

AutoCamp Catskills 配有燒烤區、篝火坑

從紐約市往北行駛約有三小時的AutoCamp Catskills露營地，提供豪華帳篷、木屋、太空房車三款不同級別外觀的住宿選項，每個均配有燒烤區、篝火坑，用最舒適的姿態體驗野營生活；這裡的戶外娛樂設施相當完善，除了露營還能額外報名參加工作坊，有爬山、騎行、皮划艇、垂釣等，附近開車還能逛小鎮、商業街、博物館和葡萄酒莊園，很適合周末短途旅行。更多資訊可以上https://autocamp.com/catskills/查詢。

位於紐約上州Catskills的露營地。(取自AutoCamp Catskills網頁)

位於紐約上州Catskills的露營地。(取自AutoCamp Catskills網頁)

位於紐約上州Catskills的露營地。(取自AutoCamp Catskills網頁)

太空房車是不少人的首選。(取自AutoCamp Catskills網頁)

Ithaca Firelight Camps 有樂隊表演、陶藝製作

距離紐約市四個小時車程開外，Ithaca Firelight Camps也同樣提供龐大帳篷的住宿體驗，舒適的家具搭配實木地板，最大型號的帳篷可容納兩個大人和兩個小孩；住宿點位於La Tourelle酒店和溫泉館內，提供按摩、健身運動、戶外瑜伽的空間和服務，鼓勵民眾沈浸在大自然中，各帳篷並不具備WiFi設備，不過民眾可在公眾區域連接上。

一些遊覽項目如森林浴(Forest Bathing)、蘑菇覓食(Mushroom Foraging)、陶藝製作等可也可報名參加，在特定日期也會有樂隊現場表演；開車不遠處，民眾可造訪Buttermilk Falls State Park、葡萄園酒莊、瀑布、以及五指湖(Finger Lakes)等，更多資訊民眾可瀏覽https://firelightcamps.com/查詢更多。

Ithaca露營地的帳篷內配有完整的家具。(取自Ithaca Firelight Camps網頁)

Ithaca露營地的帳篷內配有完整的家具。(取自Ithaca Firelight Camps網頁)

總督島Collective Retreats 摩天大樓成風景線

被譽為紐約市的後院，總督島(Governors Island)是這座喧囂的城市中，難得能找到一絲寧靜的地方，喜歡以摩天大樓作為風景線的夥伴們，不妨考慮以提供豪華型旅行帳篷的Collective Retreats，住宿裡面配備了完整的現代化設施，現場還有烤肉野餐區、日光躺椅或沙灘椅，讓民眾不須出城就能體驗戶外活動的美好。

該住宿點自帶餐廳和酒吧、巨大的篝火坑和廣大的草坪，入住這裡最大的好處就是能參與島上的豐富活動，譬如騎自行車環島、野餐、戶外瑜伽等，適合想要度假卻沒有太多時間的民眾；從紐約市抵達總督島只需大概10分鐘航程，多個碼頭均可上船，有關露營更多詳情可訪https://www.collectiveretreats.com/governors-island/。

總督島露營地可眺望曼哈頓摩天大樓天際線。(取自Collective Retreats網頁)

總督島的豪華露營地。(取自Collective Retreats網頁)

總督島的豪華露營地。(取自Collective Retreats網頁) 總督島露營地可眺望曼哈頓摩天大樓天際線。(取自Collective Retreats網頁)

布碌崙 NYC Glamping 體驗住貨櫃、巴士

位於布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的「NYC Glamping」，最大賣點之一就是由「升級」的貨櫃、巴士改造的住宿，內裝有完整的臥室、衛浴，五臟俱全，適合短暫旅遊、尋求獨特住宿體驗的人士，這裡也有帳篷、房車等住宿供民眾選擇。座落在布碌崙河濱，與曼哈頓 島間隔著東河(East River)相望，能將曼哈頓天際線景觀盡收眼底。

而這些景色不僅限於露營地外才看到，在獨立貨櫃屋內，通過業者改裝的玻璃窗，一樣可以欣賞到美景；這個營地對無車的民眾相對友好，搭乘大眾交通運輸工具便能到達，更多資訊可上https://www.nycglamping.com/en-US查詢。