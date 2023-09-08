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周末好去處

記者邢易霖 / 紐約報導

紐約蜂蜜節

紐約市蜂蜜節將於9日(周六)11時至6時，在洛克威海灘步道(Rockaway Beach Boardwalk)舉行，活動已經連續舉辦14年，旨在令民眾享受藝術、美食、音樂、電影、兒童藝術、手工藝品以及蜂產品，一起慶祝蜜蜂以及生活在城市的200多種本地傳粉昆蟲。屆時也將迎來本地的養蜂人，民眾可在此品嘗各種類型的蜂蜜。活動免費，節日當天將提供食物和飲料，地址為皇后區洛克威(Rockaway)106街，更多信息可參考https://www.facebook.com/nychoneyweek/。

老式火車巡遊

交通博物館的老式火車，將於9日(周六)至10日(周日)上午11時至下午4時，開啟一次特別的旅行，民眾可以在布萊頓海灘站(Brighton Beach)B線及Q線站台、以及國王高速公路(Kings Highway)曼哈頓方向B線及Q線站台，搭乘交通博物館精選的老式車廂乘坐鐵路，暢遊BMT布萊頓線(BMT Brighton line)，博物院屆時也將展示收藏的多輛火車車廂，民眾使用地鐵卡(MetroCard)刷卡或無接觸支付系統OMNY即可入場，更多詳情可了解https://shorturl.at/dpGI0。

軍械庫藝術展

軍械庫藝術會(Armory Show)，亦即國際現代藝術展(International Exhibition of Modern Art)，將於8日(周五)至10日在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)舉辦。自1994年創辦以來，軍械庫展覽會每年都會將國際當代和現代藝術畫廊帶到紐約，今年有超過來自35個國家的225個畫廊和藝術機構、以及超過800件的藝術作品將參加展會，為前來觀賞的藝術愛好者們帶來新的啟發和靈感。更多詳情瀏覽官網https://www.thearmoryshow.com/。

哈德遜河畔西區集市

哈德遜河畔夏季最大的活動「夏日哈德遜：西區集市」(Summer on the Hudson: West Side County Fair)，將在10日(周日)下午1時至6時，在曼哈頓南河濱公園(Riverside Park South)一號碼頭舉行，地址為西70街。活動設置了嘉年華遊樂設施、尋寶遊戲、同時還可以品嚐當地美食，觀看當地音樂家與藝術家的現場表演，活動免費，更多精彩活動請瀏覽https://shorturl.at/BCELU。

曼哈頓 博物館 地鐵卡

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