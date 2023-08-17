從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

喜劇演員飛飛登台表演。(飛飛提供)

來自中國的女權喜劇演員和製作人飛飛，將與另兩名女性友人一起，於18日(周五)晚舉辦一場跨越文化、種族和膚色的紐約女權之夜，為觀眾帶來囊括脫口秀、音樂與舞蹈表演的綜合表演，從留學生 到單口喜劇 演員，從抑鬱症到上台講段子，從英文到在紐約創辦女權主題的「女子主意」中文開放麥，飛飛也向本報講述了自身的生命歷程。

飛飛2017年來美國留學，2021年12月第一次登台開放麥，那時她身患抑鬱症，應對由性侵而產生的創傷後壓力症候群(PTSD)，出於求生的本能，她對學習與掌握新的技能產生了渴求，不時去布碌崙 皇冠高地(Crown Heights)的一間音樂酒吧練習架子鼓，這一酒吧也組織開放麥的活動，「對於我，這裡已是很安全的空間」，她於是把平時積累的惹人發笑的生活切面，例如去醫院看病及抑鬱症等相關經驗，用喜劇的方式與觀眾分享。

「還挺喜歡麥克風和舞台給我帶來的自我負能的感受，」她說，她的演出每一次也有一些新的內容，「都來源於生活」，這也使她更注重與觀察自身的生活體驗，並在擁有新的體驗時往滑稽的方面思考。

在畢業以後，飛飛任職一家非牟利機構，也繼續用中英雙語講述單口喜劇，兩種語言之間往往也容易「迷失在翻譯之間」(lost in translation)，一些段子往往只能用一種語言表致而難以用「外語」傳遞，但語言歸根結底是為了交流，作為英語非母語的喜劇演員，個人的發音和語法都不失為特色，「有時在演出前我也會開玩笑：如果我有一些包袱你沒有領會到，不是我的英語不標準，而是因為你是一位種族主義者」。

在2022年2月，飛飛意識到，其素材和笑料已經積累到可以作專場的程度，於是她在女權社群「女子主意」，創辦了女權主題的中文脫口秀與開放麥，彼時也是脫口秀在華語世界的風口，甫一推出便場場爆滿，女權主義者、年輕人、留學生、進步派等，紛紛成為擁躉。

「不少脫口秀中，存在厭女、或是對女性有刻板印象的段子」飛飛說，而女權主題的脫口秀活動，自然將摒棄這些段子，也讓講述者與觀眾不再自我審查，回歸一個更自由與安全的喜劇空間。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)前辦公室代表楊旻雯，也是「女子主意」的一員，她也是最老的一批喜劇演員之一，段子內容包括反對年齡歧視以及對單身母親的刻板印象，「這也是我們所期求的」飛飛說，希望有不同經歷、年齡、背景的多元女性，來講述各自的生命體驗。

此次的活動則也是飛飛與另兩名外族裔的女性友人共同組織，將於18日晚9時30分，在柯林頓街(Clinton St.)21 A號的Caveat舉辦，詳情可登錄網站caveat.nyc/events。