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人力中心中文學校兒童中秋畫賽 可報名

記者和釗宇／紐約報導
活動海報。(人力中心中文學校提供)
活動海報。(人力中心中文學校提供)

由曼哈頓人力中心中文學校主辦的第11屆兒童中秋繪畫比賽即日起開始接受報名。有意參賽的華人青少年或兒童可以在線提交自己的作品至評委會，一等獎得主將可得到100元獎金，並獲榮譽證書以及獲獎作品畫冊。報名截至10月20日。

本屆比賽有兩個主題可以選擇，分別為「中秋節的家庭記憶」和「日常生活的自畫像」，參與者根據年齡分為三個組別，其中四至六歲為幼兒組，七至九歲為兒童組，10至17歲為少年組。每組將分別評選出一名一等獎得主，獎金100元，以及兩個二等獎、獎金80元，三個三等獎、獎金60元，還有四個優勝獎和20個入圍獎，獎金分別為30元和10元。所有獲獎作品將被集結成冊，免費贈送給每一名獲獎選手。

參賽者需要用8.5乘11吋的普通打印紙創作，繪畫方式不限，水彩、水粉、蠟筆、素描、塗鴉等均可。創作完成後，將作品上傳到人力中心中文學校的電子郵箱[email protected]，提交時要求兩頁文件，第一頁為JPEG格式的參賽作品圖片，第二頁為選手資料，包括中英文姓名、年齡、參賽組別、聯絡方式以及郵政地址。截稿時間為10月20日，12月10日將舉辦頒獎典禮。

人力中心中文學校校長石蔚靜表示，此前的十次比賽，得到了來自紐約市，以及美國其他地方、甚至香港和台灣的小選手支持，希望用這樣一種方式為華人孩子提供一個用畫筆學習和體會中華節日文化的機會。活動諮詢(646)203-7716或(347)925-4976。

華人 紐約市 入圍

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