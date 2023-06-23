周末好去處／美華博物館 端午節家庭歡慶日

美國華人博物館(MOCA)將於24日(周六)下午2時至5時舉辦端午節系列活動，華爾街龍舟隊的隊員將會分享龍舟和龍舟賽的相關知識，並組織參與者自己設計龍舟的船槳、舟鼓樣式，還能利用軟木、竹子、泡沫、膠帶等材料動手製作自己的迷你龍舟。隨後將是最受大小朋友歡迎的「粽子環節」，參與者可自己製作粽子，並品嘗各種不同風味的粽子。此外，還有「驅五毒」捉蟲尋寶、古箏演奏和幸運香包製作等活動內容。活動免費參加，預約網址https://reurl.cc/kXrDX9，地點曼中央街(Centre Street)215號。

華盛頓廣場公園中華美食 節

「巨龍」中華美食節(Dragon Fest)堪稱紐約規模最大的中餐展覽盛會，今年計畫舉辦四場，第一場將於24日上午10時至下午6時在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)北側「凱旋門」附近舉辦，屆時將有上百種源自中國南北各地的餐點小吃，從臭豆腐到冰糖葫蘆，從雲吞到小籠包，甚至還有東南亞華人特色風味，讓遊客既飽眼福又飽口福。除美食外，現場也會有中國傳統音樂、民族舞蹈的演出。活動免費入場，需預約領取免費入場券，網址https://reurl.cc/9472G8。

洛克威海灘「洛克斯托克」節

洛克威(Rockaway)社區的「洛克斯托克」(Rockstock)節歷史悠久，至今已是第17個年頭。第17屆「洛克斯托克」節將於24日全天在皇后區 洛克威海灘舉辦。活動豐富多彩，包括衝浪比賽、滑板大會、社區藝術市集和現場音樂會等，到訪者順便還能到紐約市最理想的海灘之一去放鬆一下，適合家庭前往。活動免費，時間是24日上午10時至下午7時，地點皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)正對海灘90街(Beach 90th Street)處。

第三屆多米諾公園(Domino Park)「六月莓」節將於25日(周日)在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡舉辦。公園方面將把園內當季成熟的各種漿果分享給到訪的遊客，邀所有人共享夏天的滋味。此外，活動現場還有豐富的活動，包括現場音樂表演、社區機構提供的自然教育等。活動免費，時間是25日上午10時至下午5時，地點布碌崙濱河街(River Street)15號多米諾公園內。預約免費門票請登錄https://reurl.cc/LA4R3L。