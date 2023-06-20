漂藝之島 台灣青年綻放創作火花

大紐約地區台灣同學會聯合會，日前在曼哈頓中城舉辦「漂藝之島」活動。(大紐約學聯提供)

充滿熱情與創意的紐約市，吸引來自世界各地的藝術家來此發展，其中也包括不少來自台灣的藝術家；為了加深連結，大紐約地區台灣同學會聯合會，日前在曼哈頓中城舉辦「漂藝之島」活動，匯聚在地青年藝術家，以平面藝術作品、電影 、音樂等交流，並分享在紐約的經驗談。

當天活動由大紐約學聯會長陳韋達，偕同主辦胡詠淳、林翔翎和林資育等規畫，並於駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦，現場參與活動的藝術家來自各領域，包含演員、時裝設計師、平面設計師、動畫師、攝影 師、插畫家、互動媒體藝術家等。通過交流互動，與會者除分享自己的藝術，也深度了解不同的創作者理念。

開場由茱莉亞音樂學院畢業，並曾在卡內基音樂廳、林肯中心等表演廳演出的音樂家林翔翎、Nikayla Kim和Taketo Kataoka，帶來一連串表演。

在紐約的青年藝術家們積極交流。(大紐約學聯提供)

現場並展出四位藝術家的作品，並由他們親自講解；兼任本次策展人的攝影師陳又瑜的作品「Irreversible」，使用象徵性語言來創作人像和靜物，捕捉新冠疫情給人類帶來的長久心理影響；動態攝影師林皓偉的作品「Post Service Reflection Time」， 探討身為同志，在一個極度壓迫恐同卻又親密的環境下，對真實的困惑、緊張以及重建；時裝設計師陳凱婷，將自己在疫情期間面對脆弱的過程，以X光片做為印花基底，轉換成一系列的服裝；產品設計師兼插畫家李姿怡，用插畫轉換世界的主角從人到動物，合理化了細節中的無釐頭。

與會學生欣賞現場展出作品。(大紐約學聯提供)

學聯還邀請擁有豐富經驗的藝術家到場與同學們分享，如何體現專業、跨界藝術合作等。講者包含獲傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)的斜槓藝術家黃莉翔、曾參與搖滾音樂劇「Bliss Street」等表演工作者曾桂芳、電影人沈聖婷，以及動態設計師Faith Lien等，讓青年藝術家們汲取更多經驗。

活動最後主辦方也播放紐約青年電影人的作品，囊括由特效師林資育執導製作，音效師胡詠淳聲音創作的3D動畫「Boundless Imagination」，該作品曾獲得多個獎項入圍提名；另外還播放由導演 陳韋達執導的紀錄片「Ethereal Isolation」、導演沈聖婷執導的短片「The Coolest Club」、導演高靖恩的「The Team」、導演尤羽之的短片「Distance」等。