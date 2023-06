紐約皇后學院畢業禮 校友漫威電影導演兼演員強法洛出席致詞

皇后學院校長吳華揚。(取自皇后學院推特)

擁有眾多亞裔 學生的紐約市立大學皇后學院(Queen College),1日舉辦第99屆畢業典禮,5100多名畢業生與親友團共上萬人參加,兩位校友紐約副州長戴加多(Antonio Delgado),以及在法拉盛 土生土長、曾指導並在漫威電影「蜘蛛俠」、「鋼鐵俠」中演出的強法洛(Jon Favreau),作為特別嘉賓致詞並獲表彰。

畢業典禮由校長吳華揚(Frank Wu)主持,他也是學院歷史上首位華裔校長,他鼓勵學生在走出校園後繼續學習成長,敢於發問,跳脫框架進行批判性的思考,並銘記皇后學院校訓:「我們學習,才能服務」(We Learn So That We May Serve)。

兩位校友紐約副州長戴加多以及知名導演與演員強法洛,當日也分別接受皇后學院校長獎章(Queens College President's Medal)與藝術博士榮譽學位(Doctor of Fine Arts, Honoris Causa)。