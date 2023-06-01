紐約皇后學院畢業禮 校友漫威電影導演兼演員強法洛出席致詞
擁有眾多亞裔學生的紐約市立大學皇后學院(Queen College)，1日舉辦第99屆畢業典禮，5100多名畢業生與親友團共上萬人參加，兩位校友紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)，以及在法拉盛土生土長、曾指導並在漫威電影「蜘蛛俠」、「鋼鐵俠」中演出的強法洛(Jon Favreau)，作為特別嘉賓致詞並獲表彰。
畢業典禮由校長吳華揚(Frank Wu)主持，他也是學院歷史上首位華裔校長，他鼓勵學生在走出校園後繼續學習成長，敢於發問，跳脫框架進行批判性的思考，並銘記皇后學院校訓：「我們學習，才能服務」(We Learn So That We May Serve)。
兩位校友紐約副州長戴加多以及知名導演與演員強法洛，當日也分別接受皇后學院校長獎章(Queens College President's Medal)與藝術博士榮譽學位(Doctor of Fine Arts, Honoris Causa)。
皇后學院以多元化著稱，共有1萬9000名在校生，由於地處法拉盛南部且性價比高，也受到亞裔家庭青睞，共有近28%的亞太裔學生以及不少中國留學生。畢業典禮也可見許多亞裔面孔。不少畢業生在接受採訪時均表示，選擇皇后學院是在華人社區的知名學府，離住家不遠，對新移民友好，且也有不少華人學生，更容易互幫互助。
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