華盛頓、愛迪生領路 北澤西尋古訪幽之旅

「福特大廈」是時任獨立戰爭大陸軍總司令的華盛頓在新澤西暫時駐紮時的駐地。(記者許君達／攝影)

新澤西州 面積不大，但具有大量森林、山水與宜人的郊區，因而得名「花園州」。同時，新澤西還有著豐富的歷史積澱，從獨立戰爭到工業革命，新澤西都在美國的歷史上占有重要地位。

新澤西的地理位置優越，與紐約市隔河相望，對於住在紐約的居民來說，前往新澤西郊遊其實比去紐約上州更加近便。更重要的是，山水風景可以複製，而歷史遺跡則不會移動，因此，對歷史和自然有興趣的讀者可以嘗試一條適合全家出遊的「北新澤西訪古一日遊」，跟隨華盛頓與愛迪生去領略美國歷史上最閃光的時代。

莫里斯頓國家歷史公園成立於1930年代，當時為了陳列展示華盛頓的史蹟，新建了「福特大廈」對面的博物館。(記者許君達／攝影)

華盛頓司令部舊址 福特大廈細說當年

這裡所處的莫里斯頓位於新澤西州西北部的山脈之間，居高臨下俯瞰哈德遜河口地區和紐約港，又是聯通南方與新英格蘭地區的道路要衝。1776年美國獨立戰爭初期，大陸軍在紐約慘敗後陷入被動，由於莫里斯頓山區與英軍主要駐紮的海岸和平原地帶相距較遠，所以成了大陸軍整軍經武以及安置傷員的一個重要地點。此後的1789至1790年冬季，華盛頓曾在莫里斯頓的一處莊園駐紮了半年之久，並將他的家庭和軍事指揮機構全部安頓在此。

這處遺址現屬於莫里斯頓國家歷史公園(Morristown National Historical Park)的一部分，公園的主體部分是博物館 和華盛頓舊宅「福特大廈」(Ford Mansion)。

博物館內展出了華盛頓在這裡駐紮時的歷史故事，而「福特大廈」內部則還原了華盛頓在此居住時的景觀，其中有很大一部分陳列都是當年的原物。

博物館地址是30 Washington Place, Morristown, NJ，每周四至周日上午10時至下午4時開放，免費參觀，每個整點有免費的講解團從博物館前台處出發。

除博物館外，國家歷史公園還包括「廢話堡」(Fort Nonsense)和「騎士窪地」(Jockey Hollow)兩處戶外歷史遺跡，風景優美、樹木參天，既適合訪古尋幽也適合運動休閒。

愛迪生是一個狂熱的研發者，他晚年的絕大多數時間都用在了這個位於新澤西西奧蘭治的實驗工廠裡。(記者許君達／攝影)

愛迪生實驗工廠的入口，建築主體採用了頗具特色的紅磚結構。(記者許君達／攝影)

愛迪生實驗室舊址 百年前工業革命設備

美國歷史上著名的發明家愛迪生(Thomas Edison)與新澤西州有著深厚的淵源。愛迪生不僅是科學狂人，也是個成功的工業資本家。他在撈取第一桶金後，在西奧蘭治(West Orange)建設了規模龐大的實驗室及廠房，同時還在新澤西各地投資入股了數不勝數的鐵路、工廠、礦場等。

愛迪生的經歷很好地體現了工業革命時代的美國特色：高產、高效、改變世界的創意源源不絕。除了電燈泡外，愛迪生還發明設計了上千種產品，包括蓄電池、留聲機、照相機、電影放映機等，橫跨機械、化學、電力等諸多行業，其中有的獲得了市場成功、有的也很快就被歷史拋棄。

愛迪生曾在西奧蘭治的產業是一片規模很大的建築群，如今，開發成國家歷史公園的部分是他用作開發新產品的實驗性廠房，其中包括多種學科的實驗室和功能全面的車間，研發創意從愛迪生的辦公桌上形成草圖，然後到繪圖室、實驗室、再到車間，整個流程一氣呵成，極為高效。

今天，實驗工坊內的陳設和機械裝備幾乎都是一個世紀前的原物，愛迪生本人用過的寫字檯也在其中，參觀者可以穿梭於各個房間和車間，近距離體驗工業時代那種熱火朝天的感覺。

博物館地址：211 Main Street, West Orange, NJ，成人票每人15元，16歲以下免費參觀，開放時間：每周四至周日上午10時至下午4時。

鷹岩觀景台上雕有一隻展翅高飛的雄鷹，雄鷹雕塑下方銘記著在911事件中遇難的新澤西居民。(記者許君達／攝影)

鷹岩是距離曼哈頓最近的天然觀景台，整個紐約市的天際線盡收眼底。(記者許君達／攝影)

鷹岩觀景台 俯瞰紐約

鷹岩(Eagle Rock)是新澤西淺山地最突出的部位之一，居高臨下俯瞰整個紐約都會區的平原地帶，距哈德遜河岸直線距離僅10餘英里，是離曼哈頓 最近的一處天然觀景台。

天氣晴好時，在鷹岩可以清晰地盡覽幾乎整個紐約市的天際線，以曼哈頓中城和下城最突出的兩處摩天大樓群為定位坐標，遊人還可以辨識出長島市、布碌崙市中心甚至維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)等地標，進出紐瓦克機場的飛機也正好從曼哈頓天際線上方划過，為其增添一分趣味。待到天色變暗、華燈初上時，紐約城燈火通明的夜景則更加動人。

觀景台地址1 Crest Dr, West Orange, NJ，全天免費開放，遊客可直接開車到觀景台，停車免費。觀景台後方的大片山林屬於新澤西州自然保護區，白天可以徒步遊覽，附近野生動物很多，野鹿經常出沒。