華盛頓、愛迪生領路 北澤西尋古訪幽之旅
新澤西州面積不大，但具有大量森林、山水與宜人的郊區，因而得名「花園州」。同時，新澤西還有著豐富的歷史積澱，從獨立戰爭到工業革命，新澤西都在美國的歷史上占有重要地位。
新澤西的地理位置優越，與紐約市隔河相望，對於住在紐約的居民來說，前往新澤西郊遊其實比去紐約上州更加近便。更重要的是，山水風景可以複製，而歷史遺跡則不會移動，因此，對歷史和自然有興趣的讀者可以嘗試一條適合全家出遊的「北新澤西訪古一日遊」，跟隨華盛頓與愛迪生去領略美國歷史上最閃光的時代。
華盛頓司令部舊址 福特大廈細說當年
這裡所處的莫里斯頓位於新澤西州西北部的山脈之間，居高臨下俯瞰哈德遜河口地區和紐約港，又是聯通南方與新英格蘭地區的道路要衝。1776年美國獨立戰爭初期，大陸軍在紐約慘敗後陷入被動，由於莫里斯頓山區與英軍主要駐紮的海岸和平原地帶相距較遠，所以成了大陸軍整軍經武以及安置傷員的一個重要地點。此後的1789至1790年冬季，華盛頓曾在莫里斯頓的一處莊園駐紮了半年之久，並將他的家庭和軍事指揮機構全部安頓在此。
這處遺址現屬於莫里斯頓國家歷史公園(Morristown National Historical Park)的一部分，公園的主體部分是博物館和華盛頓舊宅「福特大廈」(Ford Mansion)。
博物館內展出了華盛頓在這裡駐紮時的歷史故事，而「福特大廈」內部則還原了華盛頓在此居住時的景觀，其中有很大一部分陳列都是當年的原物。
博物館地址是30 Washington Place, Morristown, NJ，每周四至周日上午10時至下午4時開放，免費參觀，每個整點有免費的講解團從博物館前台處出發。
除博物館外，國家歷史公園還包括「廢話堡」(Fort Nonsense)和「騎士窪地」(Jockey Hollow)兩處戶外歷史遺跡，風景優美、樹木參天，既適合訪古尋幽也適合運動休閒。
愛迪生實驗室舊址 百年前工業革命設備
美國歷史上著名的發明家愛迪生(Thomas Edison)與新澤西州有著深厚的淵源。愛迪生不僅是科學狂人，也是個成功的工業資本家。他在撈取第一桶金後，在西奧蘭治(West Orange)建設了規模龐大的實驗室及廠房，同時還在新澤西各地投資入股了數不勝數的鐵路、工廠、礦場等。
愛迪生的經歷很好地體現了工業革命時代的美國特色：高產、高效、改變世界的創意源源不絕。除了電燈泡外，愛迪生還發明設計了上千種產品，包括蓄電池、留聲機、照相機、電影放映機等，橫跨機械、化學、電力等諸多行業，其中有的獲得了市場成功、有的也很快就被歷史拋棄。
愛迪生曾在西奧蘭治的產業是一片規模很大的建築群，如今，開發成國家歷史公園的部分是他用作開發新產品的實驗性廠房，其中包括多種學科的實驗室和功能全面的車間，研發創意從愛迪生的辦公桌上形成草圖，然後到繪圖室、實驗室、再到車間，整個流程一氣呵成，極為高效。
今天，實驗工坊內的陳設和機械裝備幾乎都是一個世紀前的原物，愛迪生本人用過的寫字檯也在其中，參觀者可以穿梭於各個房間和車間，近距離體驗工業時代那種熱火朝天的感覺。
博物館地址：211 Main Street, West Orange, NJ，成人票每人15元，16歲以下免費參觀，開放時間：每周四至周日上午10時至下午4時。
鷹岩觀景台 俯瞰紐約
鷹岩(Eagle Rock)是新澤西淺山地最突出的部位之一，居高臨下俯瞰整個紐約都會區的平原地帶，距哈德遜河岸直線距離僅10餘英里，是離曼哈頓最近的一處天然觀景台。
天氣晴好時，在鷹岩可以清晰地盡覽幾乎整個紐約市的天際線，以曼哈頓中城和下城最突出的兩處摩天大樓群為定位坐標，遊人還可以辨識出長島市、布碌崙市中心甚至維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)等地標，進出紐瓦克機場的飛機也正好從曼哈頓天際線上方划過，為其增添一分趣味。待到天色變暗、華燈初上時，紐約城燈火通明的夜景則更加動人。
觀景台地址1 Crest Dr, West Orange, NJ，全天免費開放，遊客可直接開車到觀景台，停車免費。觀景台後方的大片山林屬於新澤西州自然保護區，白天可以徒步遊覽，附近野生動物很多，野鹿經常出沒。
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