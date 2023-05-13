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紐約市首家機器人烹煮咖啡館 布碌崙開張

記者顏潔恩／紐約報導
名為「Bot Bar」的咖啡館在布碌崙開張，近日將對外營業。(取自Bot Bar官網)
名為「Bot Bar」的咖啡館在布碌崙開張，近日將對外營業。(取自Bot Bar官網)

人工智慧(AI)的發展已成為各行各業矚目的焦點，紐約市首家由機器人烹煮的咖啡館日前在布碌崙(布魯克林)開張，兩周後對外營業，在社區引起不少關注。

這家名為「Bot Bar」的咖啡館設在綠點(Greenpoint)的曼哈頓大道交Bedford大道，「人類難以捉摸，讓機器人為你準備咖啡吧」，是該店的宣傳口號；店內有一具名為「亞當」(Adam)、坐在櫃檯邊上的白色機器人，不僅是店內的吉祥物，他也會聽從顧客觸動屏幕上的指示，製作咖啡。

擁有雙臂的亞當具有多項功能，除了能在一小時內準備50杯濃縮咖啡外，還會跳舞、向人揮手，當然他會烹煮的不僅有咖啡，從卡布奇諾到珍珠奶茶應有盡有；民眾認為，這家咖啡館不只會吸引咖啡愛好者，相信更多的是吸引好奇的人光顧。

不少民眾擔憂機器人將會取代更多人類的工作，對於這類經營模式並不贊成，27歲的咖啡師Brandon Kennely就表示，「這肯定會奪走人們的工作，不是好事」；也有咖啡愛好者認為，沒有生命的機器人無法做到在咖啡中添加「人情味」，人們需要的是會打招呼、跟顧客聊家常的人，而機器人做不到這一點。

Bot Bar採用的是內華達州的機器人製造公司Richtech Robotics的產品，該公司在網站上說，所製造的機器人十分友善，且可擔負不同的重擔，在餐飲服務上可準備飲料和食物；所謂機器人咖啡師的概念早前就已風行，舊金山機場的一家咖啡店2021年也採用該模式，西雅圖的咖啡館Artly也籌募到830萬元資金，計畫推出全自動式的咖啡館。

咖啡 布碌崙 紐約市

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