周末好去處／梅西百貨鮮花展

一年一度的梅西百貨 花展(Macy's Flower Show)，將於26日(周日)至4月10日(周一)，於曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨旗艦店舉行，為該百貨的年度盛事。今年梅西與迪奧(Dior)合作，推出香水與花卉的聯合展示，令觀眾既能欣賞鮮花，又能使用及體驗最新款的迪奧香水。迪奧還將利用花展，介紹香水生產工藝。紐約時裝技術學院(FIT)的學生則以主題「宏大的夢想在此綻放」，設計一系列時裝，詳情可登錄macys.com/s/flower-show查詢。

●貝瑞吉聖派翠克遊行

第28屆貝瑞吉聖派翠克節(St. Patrick Day)遊行將於26日(周日)舉行，本屆的遊行主題，將紀念所有在新冠疫情中失去生命和勇敢的一線工作人員，紀念活動於上午9時30分在St. Patrick Roman Catholic Church展開；遊行則預計在下午1時從第三大道交海洋大道處開始，並沿著第三大道行進，終點在67街。貝瑞吉的聖派翠克大遊行不僅推廣紐約市 的多元文化，也讓各族裔可相互交流了解。詳情可查閱brparade.com。

●平價藝術展

想要為家中增添藝術品，但卻預算有限。位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的大都會展覽館(Metropolitan Pavilion)將於即日起至26日(周日)，舉辦「平價藝術展」(Affordable Art Fair)，集結70間藝廊的繪畫、雕塑、攝影等藝術作品供民眾參觀選購。有別以往動輒上萬元的藝術品，該藝術展供採買的藝術品最便宜從100元起跳，最高不超過1萬2000元，歡迎有興趣者前往參觀https://reurl.cc/ykRy0a。

●紐約市春季市集

由紐約大市集(Grand Bazaar NYC)舉辦的紐約市春季市集(NYC Spring Market)，將於26日(周日)早10時至下午5時舉辦。集結超過200個本地攤商，帶來藝術品、手工藝品和古董等獨一無二的珠寶、陶器、文具和居家用品，民眾可在這裡找到由本地藝術家、設計師設計的作品，無論是要自用或送禮，都是別出心裁的選擇，該市集的收益也將全額捐給公校。地點在曼哈頓西77街100號，詳情可上https://reurl.cc/4QLg7L查詢。