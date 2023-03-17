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沉浸粉紅療癒花雨 賞櫻去

記者顏嘉瑩、高雲兒／紐約報導
今年櫻花花期提早報到，民眾可規畫賞櫻行程。(取自布碌崙植物園臉書)
今年櫻花花期提早報到，民眾可規畫賞櫻行程。(取自布碌崙植物園臉書)

紐約市每年春季上萬棵櫻花樹盛開，畫面美不勝收，往年多在4月中綻放的櫻花，在今年遇上暖冬，花季提早到來，像是曼哈頓中央公園、布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)，和皇后區可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的部分櫻花樹，花朵已悄悄盛開，民眾不妨趁著轉瞬即逝的花季，安排賞櫻行程。

紐約不少賞櫻熱門地點都有提供花況追蹤，像是布碌崙植物園，就有「CherryWatch」網站，每日早上更新櫻花盛開情況，可上https://bit.ly/37MQcG1查詢；另外中央公園，在今年也發布了最新的櫻花尋蹤地圖(Cherry Blossom Tracker)，提供賞櫻地點、品種等，並用顏色編碼標誌花期是否來臨，網址在centralparknyc.org/cherry-blossoms，民眾不需擔心撲空。

中央公園 多樣體驗活動

中央公園賞櫻主要有六大地點，中央公園水庫(Reservoir)東、西兩側，大草坪(Great Lawn)、朝聖山丘(Pilgrim Hill)、「櫻桃丘」(Cherry Hill)和綿羊草原(Sheep Meadow)等。

其中水庫西側為粉色的關山櫻(Kwanzan)；水庫東側、櫻桃丘和朝聖山丘有粉白色的吉野櫻(Yoshino)；大草坪西南角和綿羊草原西邊，則可以看到白枝垂櫻(Higan)；目前位於水庫西側的關山櫻已達到盛放期，其他櫻花樹則仍將在接下來幾周內綻放，中央公園還將在5月13日(周六)舉辦日本櫻花節(Japan Day)；預計將有遊行、表演、美食等多樣的文化體驗活動，更多資訊可上japandaynyc.org查詢。

從中央公園的北端一直到南側，共有六個賞櫻地點。(取自中央公園Instagram)
從中央公園的北端一直到南側，共有六個賞櫻地點。(取自中央公園Instagram)
中央公園中的各個賞櫻景點，櫻花樹品種不同，開出來的花顏色也深淺各異。(取自中央公...
中央公園中的各個賞櫻景點，櫻花樹品種不同，開出來的花顏色也深淺各異。(取自中央公園臉書)
中央公園中的部分櫻花已盛開。(取自中央公園Instagram)
中央公園中的部分櫻花已盛開。(取自中央公園Instagram)
中央公園中的各個賞櫻景點，櫻花樹品種不同，開出來的花顏色也深淺各異。(取自中央公...
中央公園中的各個賞櫻景點，櫻花樹品種不同，開出來的花顏色也深淺各異。(取自中央公園Instagram)

布碌崙植物園 十大賞櫻聖地

被評為全美十大賞櫻聖地的布碌崙植物園，也是紐約市不容錯過的賞櫻地點，園區栽種26種櫻花樹，其中絕佳賞櫻地點在日本園(Japanese Hill-Pond Garden)和櫻花大道(Cherry Esplanade)。根據官網，目前園區內僅有零星櫻花樹開花，大部分櫻花樹仍未迎來花期，想看花的民眾還得等等。

植物園每年還會舉辦櫻花祭(Sakura Matsuri)，是紐約市規模最大的櫻花相關盛會，時間一般都是在4、5月，今年的日期尚未公布。更多詳情及購票可上https://www.bbg.org/。

布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園中已有部分櫻花盛開。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園中已有部分櫻花盛開。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園被評為是全美十大賞櫻聖地。(取自布碌崙植物園臉書)

羅斯福島  搭配獨特天際線

位於曼哈頓與皇后區交界東河(East River)上的羅斯福島(Roosevelt island)，是一條狹長的小島，堪稱是紐約市的世外桃源，不僅環境優美，而且有著獨特的建築歷史。

島上西南側的河濱公園上種滿了櫻花，其中靠近北邊的是粉色的關山櫻，南邊則是粉白色的吉野櫻，在每年的櫻花季都可吸引上萬人到島上欣賞櫻花，搭配東河河景和城市天際線，形成只有在紐約市才看的到的獨家景色。

羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，島上可賞櫻和河景。(本報檔案照)
羅斯福島是紐約市名副其實的世外桃源，島上可賞櫻和河景。(本報檔案照)

可樂娜公園 浪漫櫻花雨

皇后區可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)是熱門賞花景點，通常也是紐約市櫻花最早盛開的地方；該處毗鄰法拉盛，每到櫻花盛開季節，都會吸引不少華人前來拍照賞櫻。

公園內櫻花主要分布於裝置藝術「大地球儀」(Unisphere)附近，目前早櫻已經盛開，另外在皇后區博物館(Queens Museum)南側也有一片櫻花林，可拍到「櫻花雨」場景，相當浪漫。

想要另辟蹊徑的賞花者，還可以試試布碌崙的綠蔭公墓(The Green-Wood Cemetery)，裡面有將近200棵櫻花樹，往年也曾舉辦賞櫻花的慶典，今年尚未公布，查看詳情請瀏覽green-wood.com。

可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(本報檔案照)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(本報檔案照)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(記者顏嘉瑩／攝影)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(記者顏嘉瑩／攝影)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(本報檔案照)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(本報檔案照)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(本報檔案照)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(本報檔案照)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(本報檔案照)
可樂娜公園的櫻花林可拍到櫻花雨的浪漫景色。(本報檔案照)

賞櫻 紐約市 中央公園

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