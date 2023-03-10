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「美國傳教士在中國」 華美人文學會11日線上講座

本報訊

華美人文學會訂於11日(周六)美東時間晚8時至9時半，邀請海達德教授(John R. Haddad)主講「美國傳教士在中國」。1860年，第二次鴉片戰爭不平等條約簽訂以後，中國內地對外國傳教活動全面開放。美國傳教士湧入中國拯救靈魂，驢背上長途旅行，在中國農村建立基地，在大街中央宣道，開設教堂，培訓中國信徒當傳教士。小說家賽珍珠的父親賽兆祥(Absalom Andrew Sydenstricker)便是這一派傳教士的代表。

到1900年，傳教士大多放棄了「雲遊布道」，建學校、醫學院、博物館、印刷館和基督教青年會(YMCA)。「時代」、「生活」和「財富」雜誌創始人、華美協進社的贊助者亨利•魯斯(Henry Luce)的父親亨利•溫特斯•魯斯(Henry Winters Luce)便是典範。這些機構後來少數成為精英機構，北京大學、清華大學和北京協和醫學院是代表，為中國20世紀的現代化做出貢獻。

海達德教授為哈佛大學英語學士、耶魯大學英語碩士、德州大學美國研究博士，現任教於賓州州立大學哈里斯堡分校美國研究系，曾在中國南開大學及香港大學任教。海達德出版三本探索美國人在中國經歷的著作，本講座內容出自天普大學2023年最新出版的「文化碰撞：美國傳教士，中國人的抵制和中國現代機構的崛起」(Cultures Colliding: American Missionaries, Chinese Resistance, and the Rise of Modern Institutions in China )。

此次講座將用英語在線(zoom)進行，參加者請點擊https://chineselectures.org/031123.html註冊，將收到登錄鏈接。

北京 醫學 耶魯大學

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