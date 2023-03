「美國傳教士在中國」 華美人文學會11日線上講座

華美人文學會訂於11日(周六)美東時間晚8時至9時半,邀請海達德教授(John R. Haddad)主講「美國傳教士在中國」。1860年,第二次鴉片戰爭不平等條約簽訂以後,中國內地對外國傳教活動全面開放。美國傳教士湧入中國拯救靈魂,驢背上長途旅行,在中國農村建立基地,在大街中央宣道,開設教堂,培訓中國信徒當傳教士。小說家賽珍珠的父親賽兆祥(Absalom Andrew Sydenstricker)便是這一派傳教士的代表。

到1900年,傳教士大多放棄了「雲遊布道」,建學校、醫學 院、博物館、印刷館和基督教青年會(YMCA)。「時代」、「生活」和「財富」雜誌創始人、華美協進社的贊助者亨利•魯斯(Henry Luce)的父親亨利•溫特斯•魯斯(Henry Winters Luce)便是典範。這些機構後來少數成為精英機構,北京 大學、清華大學和北京協和醫學院是代表,為中國20世紀的現代化做出貢獻。

海達德教授為哈佛大學英語學士、耶魯大學 英語碩士、德州大學美國研究博士,現任教於賓州州立大學哈里斯堡分校美國研究系,曾在中國南開大學及香港大學任教。海達德出版三本探索美國人在中國經歷的著作,本講座內容出自天普大學2023年最新出版的「文化碰撞:美國傳教士,中國人的抵制和中國現代機構的崛起」(Cultures Colliding: American Missionaries, Chinese Resistance, and the Rise of Modern Institutions in China )。

此次講座將用英語在線(zoom)進行,參加者請點擊https://chineselectures.org/031123.html註冊,將收到登錄鏈接。