王博彥個展 用3D動畫透視孤獨

華裔藝術家王博彥專注於電腦藝術，作品既不同於傳統影像也不同於傳統攝影或繪畫。(記者許君達／攝影)

來自台灣的新媒體藝術家王博彥，從即日起至3月17日(周五)，在曼哈頓華埠 的美華藝術協會屬下的456藝廊舉辦個展「Endearing Insanity」，透過3D動畫將虛擬人物放在一個像公寓的空間內，在沒有敘事、情節的情況下，讓觀者聯想起自身經驗，對人物產生不同的代入感。

此次的個展包括一段九分鐘的動態影像，以及五件擷取自動態影像的平面影像。其中動態影像由3D動畫製成，描繪一個虛擬人物，身處像公寓的空間之內。與傳統影片不同，這段動態影像沒有敘事、沒有情節，除了片段間沒有關聯外，搭配的獨白音效也與影像本身無關。

主展品是一段3D動態影像，發生在一個看似公寓的狹小空間。王博彥表示，靈感取自他在紐約留學時所租住的房間。(記者許君達／攝影)

王博彥介紹，他希望用這種反邏輯的形式建構一個情緒的容器，讓觀看者在不會被故事情節牽引偏向的氛圍中，聯想起自身經驗並產生各自不同的代入感。

影像中的人物蜷縮在狹小的空間裡、皮膚斑駁，給人一種病態而孤獨的感覺。王博彥表示，該角色是一個投射體，透過自己的心理體驗去探索「他者」這樣一個意象。

他說：「在紐約，我是一個有著語言和文化背景隔膜的亞裔 外來者；在台灣，我是一個疏離於所謂主流社會之外的性少數群體。」作為孤獨的「他者」，尋求表達的欲望又很強烈，這種欲望由獨白音效所體現。獨白的內容搜集自匿名論壇上尋求人際交往的用戶留言，王博彥將其重新編輯並錄音，赤裸、扭曲又充滿壓抑中的克制釋放。

他的創作以精神分析理論中的「賤斥」(Abjection)概念為主體，表達自己作為雙重少數群體在被「主流」的社會空間所異化和排斥的體驗。在透過作品與觀眾的對話中，他希望傳達一種「身為『他者』，穿梭於觀看與被觀看之間的狀態」。

王博彥成長於台灣，在台北藝術大學完成新媒體藝術碩士學位後，於2017年來美攻讀紐約視覺藝術學院電腦藝術碩士學位，現任教於市立大學亨特學院(Hunter College)以及普瑞特藝術學院(Pratt Institute)。

展覽免費，地址為百老匯 456號3樓，展出時間為，每周一、三、五下午1時至5時，更多資訊可上www.caacarts.org。