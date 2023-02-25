去貴族化檔案 聚焦曼哈頓華埠變遷歷史

「唐人街藝術隊」現有成員24人，平時從事多種職業。(記者許君達／攝影)

由華人社區組織「唐人街藝術隊」(Chinatown Art Brigade)策畫的展覽「去貴族化檔案」(Degentrification Archives)，目前正在曼哈頓 下城佩斯大學(Pace University)藝廊舉辦；展覽聚焦在地產商和商業資本入侵下，華埠 被逼迫貴族化的問題，並利用海報、地圖、歷史圖像、標語等影像呈現歷史背景和進程，讓參觀者無論是否在華埠出生成長，都能對這一系列的變遷和被逼遷居民的感受產生同理心。

參與展出的三名藝術家日前舉辦座談，與學生、社區居民和關注華埠的人士交流；唐人街藝術隊的發起人余紅碧(Betty Yu)表示，華埠是曼哈頓中、下城地區，少數低收入工薪家庭可負擔的社區，貴族化帶來的經濟利益全被資本集團占有，原本居民因負擔不起逐漸高昂的租金而被迫遷走，甚至因被驅逐而無家可歸。

她說，華埠同時又是一個極富文化特色的少數族裔社區，貴族化會抹煞華人的文化特徵，因此華埠的貴族化具有雙重不正義性。

本次展覽新推出具有互動性的展品，給觀眾帶來一次虛擬的歷史旅行。(記者許君達／攝影)

這次藝術隊還帶來了最新的展品：一張華埠地圖上，十個因遭遇貴族化改造而消失的地點被標示出來，觀眾可以通過掃碼查看這些地點的古今對照圖片，以及它們背後的故事。策展者表示，希望這些資料能帶領不了解華埠歷史的遊客，進行一次內容更豐滿的文化旅行。

「唐人街藝術隊」成員在展覽現場與觀眾見面座談。(記者許君達／攝影)

唐人街藝術隊現有成員24人，其中核心團隊大約十人。余紅碧介紹，以反華埠貴族化為主題的展覽，從2013年開始籌畫和搜集，2016年開始在華埠社區展出，此前曾舉辦過多次展覽，這次在佩斯大學的展覽，為展出空間最寬敞的，觀眾可以在一個舒適的環境中慢慢看。

「唐人街藝術隊」的展覽「去貴族化檔案」，目前正在佩斯大學藝廊舉辦。(記者許君達／攝影)

此外，這次的主展廳旁還有一個副廳，安排了亞裔 反暴力聯盟(CAAAV)檔案陳列，向觀眾展示亞裔社區反抗種族壓迫爭取民權和公正的抗爭史。

展覽免費，地址曼哈頓柏路(Park Row)41號一層佩斯大學藝廊(Pace University Art Gallery)，展出至3月25日(周六)，開放時間為每周二至周六中午12時30分至下午4時30分，諮詢(212)346-1733。