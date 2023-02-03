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記錄布碌崙南區 藝術家邀居民「故事換免費肖像畫」

記者顏潔恩／紐約報導
齊默爾曼「免費肖像畫」項目，紀錄社區故事。(取自官網)
齊默爾曼「免費肖像畫」項目，紀錄社區故事。(取自官網)

布碌崙(布魯克林)藝術家齊默爾曼(Rusty Zimmerman)多年前推出「免費肖像畫」(Free Portrait Project)項目，每年為社區200名居民畫肖像，並請他們口述在當地的生活經歷，作為記錄歷史的一種方式；該項目今年聚焦布碌崙南區，歡迎有興趣的民眾參與，最終可免費保留畫像。

2015年6月，當時住在皇冠高地(Crown Heights)已六年的齊默爾曼，眼見社區貴族化，想用特別的方式保留這段歷史；他展開「免費肖像畫」(Free Portrait Project)項目，邀請當地居民參與，用一年時間畫了200名民眾的肖像，期間用錄音機錄下他們對該社區的記憶。

「當時也只是想成為更好的畫像家，但後來覺得人們口述的故事很有意義，讓這個項目變得重要」，齊默爾曼說，後來每年持續推出該項目，到各個社區尋找願意參與的民眾；今年，他將重心轉移至布碌崙南區，任何居住在青木墓園(Green-Wood Cemetery)以南的居民都歡迎參加，接著以抽籤的方式選取200人。

齊默爾曼完成肖像需約四個小時，同時會一邊採訪，詢問他們的個人經歷，如描述生命中重要的人、對社區發展的意見等；考慮到布碌崙南區移民眾多，他將宣傳資料翻譯成中文在內的語言，分發至老人中心、公共圖書館、商店等，希望有興趣的民眾踴躍報名。

為讓項目更有意義，齊默爾曼通常會在完成肖像後，給受訪者一個小挑戰，像是跟街上的人打招呼、或加入當地組織做一日志願者之類；而在作品展出後，受訪者可免費拿回這些語音紀錄、肖像等，留作紀念。

「每個人都渴望建立某種聯繫」，齊默爾曼表示，最新的項目僅完成四幅作品，還需許多民眾參與；參與者將在其位於工業城(Industry City)的工作室當模特兒，有興趣者可瀏覽https://freeportraitproject.org/apply/。

布碌崙 老人中心 圖書館

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