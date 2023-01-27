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華裔建築師林瓔故事 舞台劇「紀念碑」上演

記者顏潔恩、劉梓祁／紐約報導
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為該劇海報。 (泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為該劇海報。 (泛亞劇社提供)

改編自美籍華裔建築師林瓔(Maya Lin)個人故事的舞台劇「紀念碑」(Memorial)，日前於曼哈頓中城的紐約藝術劇社(A.R.T./New York Theatres)全球首演，並將演出至2月19日，聚焦林瓔年輕時獲得越戰紀念碑設計權後陷入非議的親身經歷，以更貼近觀眾的方式講述上世紀華裔所面臨的種種不易。

外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)

此劇由華裔作家葉儷穎(Livian Yeh)撰寫、華裔導演劉傑夫指導(Jeff Liu)，與「泛亞劇社」(Pan Asian Repertory Theatre)合作共同呈現，並作為指定作品慶祝劇社創立46周年；主辦方表示，此劇不僅是為了向林瓔致敬，也是紀念在越戰中犧牲的士兵。

當年參加越戰紀念碑設計比賽獲得第一名的美籍華裔建築師林瓔，年僅21歲。(國家肖像...
當年參加越戰紀念碑設計比賽獲得第一名的美籍華裔建築師林瓔，年僅21歲。(國家肖像美術館提供)
林瓔設計的華府越戰紀念碑於1982年11月15日揭幕，當時人山人海的場面。(美聯...
林瓔設計的華府越戰紀念碑於1982年11月15日揭幕，當時人山人海的場面。(美聯社)

越戰紀念碑設計惹議

林瓔是著名的華裔建築師，在耶魯大學求學期間，當時年僅21歲的林瓔參加越戰紀念碑設計比賽，作品脫穎而出贏得設計權。雖一舉成名，可當時也因此飽受爭議。

該劇則以客觀角度敘述這一段歷史。劇中五個角色貫穿95分鐘的故事情節，包括林瓔、華盛頓郵報藝術和建築評論家艾克哈特(Wolf von Eckhart)、越戰老兵上校貝克爾(James Becker)、日裔建築師佐佐木英夫(Hideo Sasaki)、以及林母張朝暉(Julia Lin)。

「紀念碑」一劇的主創人員。左起為劉啟薇、泛亞劇社創始人張渝、葉儷穎、劉傑夫。(記...
「紀念碑」一劇的主創人員。左起為劉啟薇、泛亞劇社創始人張渝、葉儷穎、劉傑夫。(記者顏潔恩／攝影)
「紀念碑」外百老匯劇的主創團隊。左起為舞台設計劉啓薇、作家葉儷穎、導演劉傑夫。(...
「紀念碑」外百老匯劇的主創團隊。左起為舞台設計劉啓薇、作家葉儷穎、導演劉傑夫。(記者劉梓祁／攝影)

故事開篇，作為大學生的林瓔參加越戰紀念碑設計賽，從1400多件作品中獲得第一名，可礙於年齡和華裔身分，加上擺脫紀念英雄形象的「非傳統」設計，令她成為種族主義者和部分越戰老兵的攻擊對象；不同於其他紀念碑，林瓔的設計是兩面光滑的黑色花崗岩宛如一把利刃把大地劈開，露出一道長長的裂痕，一端指向華盛頓紀念碑、另一端指向林肯紀念堂。以中心為起點，按陣亡順序刻上名字。

面對不善的質問，林瓔展現堅毅及勇敢的態度；在某一時刻，其他人物在劇中都擔任著導師的身分，幫助林瓔熬過社會對她的詆毀，只有反對方的貝克爾上校，兩人的相遇總是氛圍緊張，有著一觸即發的危機感。

在重重困難後，林瓔的設計總算完整地保留下來；劇中結尾，貝克爾脫去拘謹嚴肅的軍裝，趴在紀念牆地上尋找一個心心念念的名字，在真情流露的瞬間卸下防衛，認可林瓔的作品，「之所以反對到底，是因為它過於真實。」

外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
在劇中飾演林瓔的演員Angel Lin。(泛亞劇社提供)
在劇中飾演林瓔的演員Angel Lin。(泛亞劇社提供)

無數次打磨誕生劇本

早在2016年，葉儷穎便開始著手書寫劇本，她表示，去過國家廣場(National Mall)的人都能感受，林瓔的設計帶給人截然不同的體驗，「所以想深入了解這件藝術品創作人的故事」；雖未與林瓔直接對話，但網路資訊、相關紀錄片都是充足的資料來源，中間經過和製作團隊「無數次」的打磨，才有了今天的版本。

由於林瓔重視隱私，未參與該劇創作過程，但劉傑夫表示，也因缺乏這層直接關係，才沒有另一種聲稱責任(claimed responsibility)的累贅，得以參雜少許虛構的元素，以自由形式呈現。

外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)
外百老匯劇「紀念碑」目前正上演，圖為演出劇照。(泛亞劇社提供)

劉傑夫說，某角度而言，該劇迎來的是開心的結尾，很多人終於看懂了這座紀念碑的意義，通過藝術引導情感能量，至今仍是全美最偉大的紀念碑之一；「但這都是後來的事，當時這個設計在理論上是備受爭議的，如今重溫起來更發人深省。」

「紀念碑」即日起至2月19日(周日)在曼哈頓中城的紐約藝術劇社開演共36場，地址是紐約西53街502號，周二至周六場次在傍晚7時、還有周末場次下午2時30分，民眾可瀏覽panasianrep.org查詢購票詳情；在演播廳外，還有一堵「泛亞劇社紀念牆」，民眾可寫下想要紀念者的姓名，表達對他們的懷念。

美籍華裔建築師林瓔。(美聯社)
美籍華裔建築師林瓔。(美聯社)
劇場外的紀念牆上，民眾可寫下想紀念者的姓名。(記者顏潔恩／攝影)
劇場外的紀念牆上，民眾可寫下想紀念者的姓名。(記者顏潔恩／攝影)

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