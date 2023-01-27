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周末好去處／華埠農曆新年周末市集

記者顏潔恩整理

由非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)舉辦為期兩天的「農曆新年周末市集」，將在28日(周六)、29日(周日)在華埠舉行，具有濃厚新年色彩、種類繁多的商品如裝飾品、文具、杯子、刺繡等可在這裡找到；主辦方也與百貨公司、藝術家、各大品牌合作，帶來多個工作坊，甚至組織一場尋寶活動，讓採購更有趣刺激；活動地點是怡東商場(East Broadway Mall)，地址是東百老匯88號，瀏覽welcometochinatown.com查詢詳情。

布碌崙兒童博物館迎春

布碌崙兒童博物館將在28日(周六)與紐約新苗文藝中心、華埠青年醒獅團合作，帶來一系列新年慶祝活動，包括基礎功夫班、書法及手工藝品工作坊，加深孩子們對中華文化的認識，春節少不了的醒獅表演，將給觀眾帶來視覺和聽覺饗宴；當日也將邀請華裔作家朗讀兒童書，講解農曆新年在各亞洲國家的慶祝意義，時間是上午10時至傍晚5時，地址是布碌崙Brooklyn大道145號，更多資訊在https://www.brooklynkids.org/。

布碌崙第八屆紅包秀

2023年農曆春節活動眾多，由Grumpy Bert連同My Plastic Heart舉辦的「第八屆紅包秀」(Red Envelope Show)將在布碌崙綠點(Greenpoint)展出，超過100名藝術家上交他們的原創作品，將紅包設計圍繞兔年主題的創意發揮得淋漓盡致，其中大部分是亞裔藝術家的作品；在開幕之後，這些作品將對外銷售，聯同其他新年主題商品，民眾可瀏覽www.myplasticheart.com了解更多，活動時間是28日(周六)晚6時，地址是布碌崙Greenpoint大道40號。

皇后區植物園慶農曆年

這項稱作「米菲獻上農曆新年」(Miffy Presents Lunar New Year)的活動，將在28日(周六)中午12時至下午4時舉行，豐富多彩的項目如舞獅、生肖手工品、講故事、幸運植物種植等，尤其適合家庭出席；地址是法拉盛緬街43-50號，費用全免，但開車的家長需支付停車費，所有活動將在戶外進行，民眾務必做好保暖工作，詳情可參queensbotanical.org/lunarnewyear/。

布碌崙 華埠 博物館

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