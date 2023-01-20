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農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

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農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

記者張晨╱紐約即時報導
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

發明「可頌甜甜圈」(Cronut)的甜點名廚安瑟爾(Dominique Ansel)與紐約市台菜886餐廳以及文文餐廳的主廚兼老闆史官(Eric Sze)合作，針對農曆年推出特色菜「法式燒餅五花肉刈包」和米漿，20日早上8時開售；早上7時30分就有50人在外排隊，截止早上10時已接近售罄。

➤➤➤台、法裔廚師推春節 「法式燒餅五花肉刈包」

此次的合作款料理將法式可頌酥皮技術與燒餅結合，製作「台法混血」的農曆年特色料理——外皮是可頌燒餅，內餡是台灣豬肉刈包；安瑟爾表示，內餡除了有台式滷五花肉，還包有香菜、花生糖粉，以及酸菜等經典台灣刈包的材料。

專為此次料理設計的「法式燒餅」，也是採用法國原料和奶油，製作出層層香酥的可頌口感燒餅；另外和燒餅一共套餐出售的，還有台灣早餐中經常會出現的飲品「米漿」，飲品為花生、米以及奶或植物奶製成，是米漿亦是拿鐵，也是「混血」。

史官也表示，此次限量販售的米漿也是從原料開始製作，包括洗米、泡米、炒花生等過程，雖然這樣的組合僅推出短短三天，但製作過程卻一點也不馬虎。

安瑟爾的妻子也是華裔，他也經常在社交媒體曬出兩個混血寶寶的照片，他說，我熱愛中華文化也希望孩子能懂得並理解自己的另一半本源文化，在這一團聚喜慶的日子推出這一融合餐點，是我們家自己慶祝的方式。

Dominique Ansel Bakery行政糕點主廚阿爾維斯(Benjamin Alves)表示，法式燒餅五花肉刈包只中城的Dominique Ansel's Workshop販售，8時開市，7時30分就有約50人在外等待，幾乎占滿了整條街。

「我經手每天的食材供應，所以每天限量發售一直到售罄，但不便透露數量。」他說，這是一次很特別的合作，多方經過多次試菜最終定料，為慶祝農曆新年，傳統法式與傳統台式風味的味蕾碰撞融合的非常美妙；合作款發售時間一直持續至22日(周日)，建議想要嘗鮮的民眾不必過早，8時開門前來就能吃到酥鬆可口的熱刈包。

發明「可頌甜甜圈」(Cronut)的甜點名廚安瑟爾(Dominique Anse...
發明「可頌甜甜圈」(Cronut)的甜點名廚安瑟爾(Dominique Ansel)與紐約市台菜886餐廳以及文文餐廳的主廚兼老闆史官(Eric Sze)合作，針對農曆年推出特色菜「法式燒餅五花肉刈包」。記者張晨攝影
這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。記者張晨攝影
這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。記者張晨攝影
20日早上8時「法式燒餅五花肉刈包」開售；民眾排隊購買。記者張晨攝影
20日早上8時「法式燒餅五花肉刈包」開售；民眾排隊購買。記者張晨攝影

法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

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