以墨結緣 讓愛圓夢 義賣展至6月19日

「以墨結緣 讓愛圓夢」慈善義賣展正在舉行，圖為書畫愛好者到場參觀及選購。(記者曹健╱攝影)

「以墨結緣 讓愛圓夢」慈善義賣展正在火熱進行中，將持續至本周日(6月19日)；由台灣知名書法 家詹秀蓉、女書法家學會、鼓嘉會、紐約畫廊、莫肇生、莫里加等提供的書法及繪畫作品，非常適合華人 收藏；全部義賣所得，將捐贈給大紐約區華人教育 基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)，向華裔子弟提供獎學金。

義買書畫作品，同時也是慈善捐贈，可謂一舉兩得、功德無量。

大紐約區華人教育基金會是全美唯一專為華裔學生而設立的基金會，主要宗旨是為優秀學子籌募獎助學金；多年來幫助無數學子圓夢、並在學成後回饋社會；隨著新冠情漸趨穩定，該基金會決定舉辦實體「以墨結緣 讓愛圓夢」慈善義賣展，進行募款。

書法家詹秀蓉，突破傳統書法窠臼，發揮想像力和創造力，獨創鏤空細字、多元材質和芒雕細字書法，被譽為「書法三絕」。此次她捐贈義賣的八件作品中，「鏤空蓮花金剛經」是亮點之一。「以書法弘揚佛法」是詹秀蓉藝術創作的初心，她的作品40年來秉持只捐贈義賣、不在市場公開出售的原則，一直是各方藏家競相收藏的標的。

立足紐約、力圖打造全球華人藝術交流平台的鼓嘉會與紐約畫廊，這次捐出旗下藝術家的作品參與義賣。鼓嘉會所提供的是作品曾被聯合國總部收藏的中國水墨畫家董幟強的兩幅山水畫；紐約畫廊則提供了北京藝術家周芳所繪的「福虎」與福字吉祥畫作。

莫肇生、莫里加父子各捐出一幅畫作義賣。莫肇生是集中國美術家協會會員、中央文史研究館書畫院研究員等頭銜於一身的資深水墨畫家；兒子莫里加亦活躍於中國藝壇，現為李可染畫院青年畫院畫家、廣東美術家協會會員、肇慶畫院負責人。

台灣的女書法家學會，此次邀集五位書法家捐出她們的作品，從以甲骨文書寫的唐詩三首，到以隸體曹全筆意呈現的鳥歌花舞，足見她們發揮創意、力求突破傳統書法格局的用心，值得書法愛好者收藏。

「以墨結緣 讓愛圓夢」慈善義賣展地點為世界日報三樓世界藝廊，將持續至6月19日 (周日) ；開放時間：上午10時至下午5時； 線上展覽至7月31日止，網站連結：yimai.worldjournal.com。世界藝廊地址：141-07 20th Ave, 3rd Fl., Whitestone, NY 11357；電話：(718)746-8889，轉分機6213。