麥迪森大中央車站 LIRR新站命名

麥迪森大中央車站正加緊趕工。(美聯社)

霍楚州長日前為長島鐵路 (LIRR )進入曼哈頓 東邊(East Side)與大中央火車站(Grand Central Terminal)連接的終點站，命名「麥迪森大中央車站」(Grand Central Madison)，一輛試運營的列車當天駛入新站。

這座LIRR新車站的面積70萬平方呎，位於大中央火車站和麥迪森大道(Madison Avenue)43街至48街之間的下方。

長島鐵路的東河隧道1910年9月8日開通，運營112年以來，曼哈頓的終點站一直為賓州車站(Penn Station)。如今連通大中央火車站的新車站，為LIRR開始運營以來的首次最大規模擴建，建設周期14年，是美國自1950年代以來的最大客運鐵路車站建造工程，新站將於年底前開通啟用。

這項耗資111億元的基礎設施將長島鐵路與曼哈頓東邊連在一起，將為紐約市和長島地區的居民以及遊客帶來不可估量的便利。

LIRR的列車5月31日下午駛入新站，為開通前的試運營，LIRR本周將公布新站列車運營的初步時刻表。

霍楚說：「LIRR建成初期，住在長島的居民只有3萬7000人，如今則達280萬人，因此我們迫切需要將LIRR的11條線路與大中央火車站相連。工程完工後，人們的生活將有顯著不同。」

新建成的麥迪森中央車站和將於今年開工的LIRR幹線第三條軌道，將使LIRR系統的早高峰期運力大增40%。LIRR各線路的乘客在牙買加車站換車後，可一站直達曼哈頓東邊的新站。

新站是LIRR進入曼哈頓後第一個不與其他軌道交通相通的車站，所有軌道和站台都與北線鐵路(Metro-North Railroad)完全分開，可保證互不干擾，因此運營更加可靠。新站將使LIRR部分列車的終點轉移到曼哈頓東邊，從而減少賓州火車站的壓力和乘客壅堵，有利於賓州車站的改造，未來十年有可能與北線鐵路相接。

新站每小時最多可接納24趟列車進出，站內有實時顯示的數位標牌、強大的手機信號與WiFi、25個零售店。新車站有四個進出口與43街至48街的麥迪森大道相連，兩個入口連通大中央火車站的大廳，兩個入口與大中央火車站位於45至47街的北端通道相接。