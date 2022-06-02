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麥迪森大中央車站 LIRR新站命名

編譯孫梁／綜合31日電
麥迪森大中央車站正加緊趕工。(美聯社)
麥迪森大中央車站正加緊趕工。(美聯社)

霍楚州長日前為長島鐵路(LIRR)進入曼哈頓東邊(East Side)與大中央火車站(Grand Central Terminal)連接的終點站，命名「麥迪森大中央車站」(Grand Central Madison)，一輛試運營的列車當天駛入新站。

這座LIRR新車站的面積70萬平方呎，位於大中央火車站和麥迪森大道(Madison Avenue)43街至48街之間的下方。

長島鐵路的東河隧道1910年9月8日開通，運營112年以來，曼哈頓的終點站一直為賓州車站(Penn Station)。如今連通大中央火車站的新車站，為LIRR開始運營以來的首次最大規模擴建，建設周期14年，是美國自1950年代以來的最大客運鐵路車站建造工程，新站將於年底前開通啟用。

這項耗資111億元的基礎設施將長島鐵路與曼哈頓東邊連在一起，將為紐約市和長島地區的居民以及遊客帶來不可估量的便利。

LIRR的列車5月31日下午駛入新站，為開通前的試運營，LIRR本周將公布新站列車運營的初步時刻表。

霍楚說：「LIRR建成初期，住在長島的居民只有3萬7000人，如今則達280萬人，因此我們迫切需要將LIRR的11條線路與大中央火車站相連。工程完工後，人們的生活將有顯著不同。」

新建成的麥迪森中央車站和將於今年開工的LIRR幹線第三條軌道，將使LIRR系統的早高峰期運力大增40%。LIRR各線路的乘客在牙買加車站換車後，可一站直達曼哈頓東邊的新站。

新站是LIRR進入曼哈頓後第一個不與其他軌道交通相通的車站，所有軌道和站台都與北線鐵路(Metro-North Railroad)完全分開，可保證互不干擾，因此運營更加可靠。新站將使LIRR部分列車的終點轉移到曼哈頓東邊，從而減少賓州火車站的壓力和乘客壅堵，有利於賓州車站的改造，未來十年有可能與北線鐵路相接。

新站每小時最多可接納24趟列車進出，站內有實時顯示的數位標牌、強大的手機信號與WiFi、25個零售店。新車站有四個進出口與43街至48街的麥迪森大道相連，兩個入口連通大中央火車站的大廳，兩個入口與大中央火車站位於45至47街的北端通道相接。

州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車...
州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車站」，圖為她參觀尚未完工的車站。(州長辦公室提供)
州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車...
州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車站」。(州長辦公室提供)
州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車...
州長霍楚將長島鐵路進入曼哈頓東邊與大中央火車站連接的終點站命名為「麥迪森大中央車站」。(州長辦公室提供)
麥迪森大中央車站正加緊趕工。(美聯社)
麥迪森大中央車站正加緊趕工。(美聯社)

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