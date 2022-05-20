紐約康尼島遊樂場 今夏擴建回歸 經典新「玩」

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)

座落於布碌崙(布魯克林)南海岸的康尼島 (Coney Island)，因夏季美人魚遊行、熱狗大賽等吸引外國旅客造訪，但夏日炎炎的沙灘、陽光及美食也是令當地人嚮往的旅遊勝地；今年新冠疫情 取得控制，許多大大小小的經典活動回歸，加上遊樂場進一步擴建新增娛樂設施，也讓今夏的康尼島令人期待不已。此次以復古又全新的面貌迎接旅客，民眾可與家人或朋友前往共度美好時光，也是增進親子關係的最佳目的地。

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)

復古風遊樂園 是鐵招牌

康尼島月神公園(Luna Park)以及迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)即日起已開放，營業時間依日期而異，但周末普遍從中午12時開至晚8時；雖以上兩個樂園比不上著名的連鎖遊樂場，但康尼島一直主打復古路線，最富有盛名的「旋風過山車」(Cyclone)是經典的美式過山車最原始的面貌，吸引了一批忠實粉絲。

月神公園內設有30項遊樂設施，刺激程度各不同，去年還在疫情下完成了擴建項目；新增的三個遊樂設施包括「超級急流滑水」(The Super Flume)、「The J2SK」不斷旋轉過山車、還有高空滑索「天空追逐者」(The Sky Chaser)，另外還新建一個全新的行人廣場(Pedestrian Plazas)，可為觀眾提供遮陽座位，以及各種美食、零食攤位、紀念和商品銷售等。

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自迪諾神奇摩天輪公園臉書)

遊樂場設施過去以單次乘坐收費，但月神公園現在也設立了門票制，身高低於48吋的孩童票價為38元、成人為62元可在園內暢玩四小時；民眾需在遊樂場關閉的前三小時前抵達現場，可瀏覽lunaparknyc.com/plan/park-hours查詢營業時間。

康尼島博物館保留當年的文化產物，值得一看。(取自ConeyIslandUSA臉書)

康尼島博物館 保留歷史

一個多世紀以來，康尼島樂園承載了美國流行文化的變遷，同時也是許多歷史產物的發源地，譬如說美式熱狗、首個自動手扶梯設施等；而康尼島博物館在保存、保護以及傳播「人民遊樂場」獨特的歷史上受到大眾廣泛的認可，在這裡可觀賞其他地方找不到的康尼島古老照片、繪畫、建築及設施相關的物品，穿梭至當代體驗那時的文化產物。為了讓造訪者可深入了解，有時還會舉辦特別展覽和講座，為研究學者提供了重要的資源。

康尼島博物館保留當年的文化產物，值得一看。(取自ConeyIslandUSA臉書)

康尼島博物館保留當年的文化產物，值得一看。(取自ConeyIslandUSA網站)

康尼島博物館於即日起的每周末營業，時間是中午12時至傍晚5時，地址是布魯克林Surf大道1208號；價格非常親民，成人票價五元、長者及孩童票價三元，民眾需登門購票，更多資訊在https://reurl.cc/0p93Al。

經典馬戲團秀 疫後回歸

受疫情影響幾乎完全停滯的馬戲團秀(Coney Island Circus Sideshow)，今年終於回歸，即日起開放到9月份；表演者吞火吃劍、侏儒的惡作劇秀等都是經典之作、還有柔術師、小丑人物重新與觀眾見面；保證將會看得起雞皮疙瘩、張大嘴巴驚嘆，甚至腎上腺素爆棚。

馬戲團秀捲土重來，今年將舉辦多場次的活動。(取自ConeyIslandUSA網站)

很多人為特定的表演者慕名而來，主辦方特意提醒，每次演出內容稍有不同，演出者名單也會隨之改變；成人票價為12元、12歲以下孩童為8元，需登門購票，地點與康尼島博物館的位置相同，時間是每周末下午1時至傍晚6時或7時，最後售票時間是表演結束的前一小時。

可瀏覽https://reurl.cc/QLeMyp了解更多，觀眾仍需戴口罩並出示疫苗卡，入場孩童一定要戴口罩。

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自迪諾神奇摩天輪公園臉書)

康尼島經典活動今年將全面回歸。(本報檔案照)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)

康尼島遊樂設施。(本報檔案照)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自迪諾神奇摩天輪公園臉書)

康尼島經典活動今年將全面回歸。(本報檔案照)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自迪諾神奇摩天輪公園臉書)

夏天的康尼島有各項遊樂設施，適合全家出遊。(取自月神公園臉書)